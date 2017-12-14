الشاورما التركية تنتصر في أوروبا.. نواب في البرلمان الأوروبي يفشلون بفرض شروط عليها

حقق بائعو كباب دونر التركي في أرجاء أوروبا انتصاراً، عندما فشل نواب في البرلمان الأوروبي في حظر إضافات غذائية تستخدم عادة للحفاظ على مذاق الكباب وقوامه.

واقترحت المفوضية الأوروبية السماح بإضافة الفوسفات إلى لحم الكباب المجمد. وإضافة هذه المادة الكيميائية للكباب محظورة نظرياً، لكن نادراً ما يطبق هذا الحظر.

ويسمح باستخدام الفوسفات في بعض أنواع النقانق، وهو موجود بشكل طبيعي في أطعمة غنية بالبروتين، تشمل اللحوم والمكسرات ومنتجات الألبان.

وتحرك نواب اشتراكيون وآخرون من أحزاب الخضر لمنع تمرير اقتراح المفوضية الأوروبية، وقالوا إن الفوسفات المضاف قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ويضر العظام.

وحظي الاقتراح بتأييد 373 صوتاً مقابل رفض 272 صوتاً. وعرقلة اقتراح المفوضية يستدعي تأييد أغلبية مطلقة بالبرلمان الأوروبي، أي 376 صوتاً.

وقال حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط، وهو التكتل الأكبر في البرلمان، إن حظر إضافة الفوسفات قد يؤدي لفقدان 200 ألف شخص وظائفهم في أنحاء أوروبا، أكثر من نصفهم في ألمانيا. وأضاف أنه لا يشكل خطراً على الصحة.

وتعتزم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إعادة تقييم مسألة إضافة الفوسفات للطعام بحلول نهاية عام 2018.

وقال بارت ستيس النائب عن تيار الخضر البلجيكي "ما لم يثبتوا بشكل قاطع أن إضافات الفوسفات ليست ضارة فإن على المفوضية أن تعيد النظر في استخدامه في كل الأطعمة".