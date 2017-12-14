تحقيقات بمقاطعة كندية بسبب منع 3 سيدات من العمل بالقرب من مسجد.. والمسلمون: ليس لدينا علم

أعلنت وزيرة العمل في مقاطعة كيبيك، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2017، أنها أمرت بفتح تحقيق في تقارير عن منع نساء من العمل في ورش بناء عامة قرب مساجد في كيبيك، في الأيام التي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وطلبت دومينيك فيان من لجنة الإنشاءات في المقاطعة فتح التحقيق بعد إفادات لمسؤولين في شركتين للإنشاءات العامة عن إقصاء 3 نساء من موقع عمل قرب مسجد في مونتريال.

ونفى متحدث باسم واحد من المسجدين معرفته بهذا الطلب، وقال إنه علم بالقصة فقط من خلال وسائل الإعلام.

ونقلت قناة "تي في أيه" الثلاثاء، أن مسؤولين من مسجدين اثنين طلبوا من مدير إحدى الشركات وقف أعمال البناء يوم الجمعة.

وعندما رفض المتعهد الأمر، يقال إنهم تمكنوا من الحصول على موافقة بمنع النساء من العمل في الورشة في هذا اليوم.

وقالت فيان خلال مؤتمر صحفي إنه في حال تأكد هذا الطلب، فسيكون شيئاً "غير مقبول أبداً".

وأضافت "المساواة بين الرجل والمرأة هي حق أساسي"، مضيفة "الحق بالعمل هو حق في كيبيك، وبإمكان النساء العمل في أي مكان يردنه".

ونفى مؤيد الطالباني، الذي تحدث باسم مسجد أهل البيت، الذي يقع أمام إحدى ورش البناء أن يكون قد قام بهذا الطلب.

وقال الطالباني إن المسجد "لديه علاقات طيبة بالمتعهد منذ بدء المشروع"، مضيفاً أنهم تعاملوا "بصدمة ودهشة" مع تقرير قناة "تي في أيه".

وأكد أن مسؤولي المسجد "لم يطلبوا أبداً إقصاء أحد. هذا الطلب إن وُجد فهو لم يصدر عن مؤسستنا".

وأضاف أن الإفادات في تقرير القناة "ليست فقط خاطئة، لكنها تذكي السخرية، وتؤذي المجتمعات بأكملها".

ويشكل المسلمون حوالي 1,1 مليون من سكان كندا، البالغ عددهم 36 مليون نسمة.