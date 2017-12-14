وزير الاستخبارات الإسرائيلي في مقابلة مع "موقع سعودي": على الرياض إحياء قطار الحجاز لربط تل أبيب بالعالم العربي

اقترح وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على حكومات السعودية ودول الخليج، إحياء مشروع قطار الحجاز التاريخي؛ لربط إسرائيل بمحيطها العربي.

وقال في مقابلة صحفية مع موقع "إيلاف" الإلكتروني السعودي، إن الخطوط الحديدية ستصل بين السعودية والبحرين والإمارات وغيرها، ومدينة حيفا، عبر مدينة بيسان، على الحدود الشمالية مع الأردن، ومن ثم إلى معبر الشيخ حسين الحدودي مع الأردن، وإكمال السكك من منطقة إربد والمفرق الأردنيتين إلى الحدود السعودية.

وأشار إلى أن هذه الفكرة حظيت بموافقة الحكومة الإسرائيلية، ويجري الاتصال مع شركات صينية لبدء العمل، على حد قوله.

وأضاف: "أنا أريد إعادة إحياء قطار الحجاز من جديد، وهذا ليس حلماً على الإطلاق… هذا قد يكون واقعاً قريباً جداً، إذا توافرت الإرادة. وستقوم شركة صينية قريباً بتفعيل ميناء بحري جديد في حيفا".

وفي محاولة لإغراء دول الخليج، قال الوزير الإسرائيلي إن "هدف المشروع إيجاد طرق قصيرة لدول الخليج للوصول إلى حيفا؛ ومن ثم نقل واستقبال بضائعهم من أوروبا والولايات المتحدة عبر البحر المتوسط بتكلفة أقل، وذلك في ضوء النقل غير الآمن عبر مضيق هرمز وباب المندب، والتكاليف الباهظة للنقل من وإلى أوروبا والولايات المتحدة".

وأضاف: "أقترح سلاماً اقتصادياً بموازاة مسيرة سلمية سياسية مع الفلسطينيين، فالسلام الاقتصادي قد يغذي السلام السياسي، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في إطار هذا المشروع، نحن نريد منح الفلسطينيين ميناءً برياً في منطقة الجلمة قرب جنين والاتصال بالخطوط الحديدية الإسرائيلية ونقل بضائعهم من وإلى المناطق الفلسطينية عبر ميناء حيفا، ونمكّنهم من المشاركة في استعمال الخطوط الحديدية للتواصل مع الأردن ومع دول الخليج عبر هذا المشروع الإقليمي الكبير، بحيث سيكون الأردن الرابح الأساسي من المشروع الكبير".

وهدد الوزير الإسرائيلي من قال إنهم يهددون أمن بلاده، قائلاً: "كل من يهدد أمننا وكياننا سنقوم بتلقينه درساً قاسياً بكل ما لدينا من القوة، ولدينا قوة كبيرة، ولدينا استخبارات، ونعرف كل ما يحاك لنا، وسنواجه ذلك بقوة، ومثلاً قلنا للروس إننا لن نقبل بتموضع إيران في سوريا".

وقال إن "إيران تشكل خطراً على المصالح الروسية ذاتها في سوريا، من خلال بنائها القواعد العسكرية ومصانع السلاح والصواريخ، ونحن منعناهم حتى الآن من إقامة قواعد جوية وبرية وبحرية في سوريا وبشار الأسد يعرف ذلك جيداً".

