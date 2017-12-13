بالصور والفيديو.. كنائس الأردن تنظم مسيرة شموع صامتة تأكيداً على عروبة القدس

شارك أكثر من 100 شخص، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول، في مسيرة شموع نظمتها كنائس الأردن في عمّان رفضاً لقرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، مؤكدين أن "القدس عربية".

وانطلقت المسيرة التي حمل المشاركون خلالها شموعاً مضاءة وأعلاماً أردنية وفلسطينية من كنيسة "دخول السيد الى الهيكل" للروم الأرثوذكس في منطقة الصويفية في عمّان الغربية الى كنيسة "العذراء الناصرية" للاتين على بعد نحو كيلومتر واحد، وفقاً لمراسلي وكالة فرانس برس.

ولدى وصولهم "كنيسة العذراء الناصرية" أنشد المشاركون نشيد "موطني" الذي يعتبره قطاع واسع من الفلسطينيين نشيداً رسمياً فلسطينياً منذ الثلاثينيات، ثم هتفوا: "لا شرقية ولا غربية، تبقى القدس عربية".

كما هتفوا: "يا ترامب اسمع زين نحن شعب الجبارين، إسلام ومسيحيين القدس لنا نور العين"، إضافة الى "عاصمتنا الأبدية، هي القدس العربية".

وقرعت خلال المسيرة، التي تقدمها كهنة ورجال دين مسيحيون، أجراس الكنائس في عمان.

وأثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، موجة رفض وإدانات دولية واسعة.

وقال رئيس المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأب رفعت بدر، إن "القدس توحّد الجميع في هذه الأيام سياسياً ودينياً مسلمين ومسيحيين، هذا الواجب الذي هو أقل ما يمكن أن نقدمه للقدس".

وأضاف: "نقف معاً صفاً واحداً في هذا المساء في هذه الظروف العصيبة، وإن شاء الله في عيد الميلاد المجيد نأمل أن تكون أكبر هدية للعالم التراجع عن هذا القرار وتبقى القدس عربية وعاصمة لدولة فلسطينية".

وألقى الأب بدر في ختام المسيرة بياناً باسم الأساقفة ورؤساء الكنائس في الأردن عبّر فيه "باسمهم وباسم رعاياهم عن رفضهم القاطع والصريح لقرار الرئيس ترامب".

وأضاف أن "هذا القرار يكشف انحياز الولايات المتحدة وعجزها عن أن تكون راعياً نزيهاً لعملية السلام".

وتابع أن "الأساقفة ورؤساء الكنائس يعتبرون أن القرار جاء مجحفاً وظالماً بحق الفلسطينيين ومناقضاً لقرارات الشرعية الدولية، فالقدس الشرقية محتلة منذ عام 1967".

وختم البيان: "عاشت القدس عاصمة عربية، لفلسطين العربية".

وتظاهر العشرات، الأربعاء، قرب السفارة الأميركية في عمان منددين بالقرار الأميركي.

ويشهد الأردن منذ نحو أسبوع مظاهرات ونشاطات احتجاجية متفاوتة بحجمها ووتيرتها تندد بقرار ترامب بشأن القدس.

وشارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة انطلقت عقب صلاة الجمعة الماضي من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمّان، وسط شعارات منددة بقرار ترامب.

واعتبر الأردن أن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يشكّل خرقاً للشرعية الدولية والميثاق الأممي، وحذر من "تداعيات خطيرة" للقرار.

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إدارياً قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.