هل تقدّم حسن جميل لخطبة ريهانا؟ ما سر الخاتم الماسي في "ذلك الأصبع"؟

أثار ارتداء المغنية العالمية الشهيرة ريهانا خاتماً ماسياً ثميناً، التكهنات حول ارتباطها برجل الأعمال السعودي حسن جميل، وعما إذا كان هذا الخاتم ذو الماسة الضخمة هو في الواقع خاتم خطوبتها واختيارها دخول القفص الذهبي بعد سلسلة علاقات عاطفية فاشلة مع عدد من المشاهير، انتهت إحداها بتعرضها لاعتداء جسدي أدماها.

موقع Celeb Buzz ذكر أن شائعات الخطوبة تحوم حول المغنية ذات الـ29 عاماً وصديقها الشاب الملياردير السعودي سليل عائلة جميل الثرية والذي يماثلها في العمر، خاصةً بعد أن شوهدت أخيراً تلبس خاتماً في "ذلك الإصبع"؛ أي البنصر، في يدها اليسرى كما هي عادة المخطوبات.

Is Rihanna Engaged? Photos Of Her New Ring Have Fans Losing It! https://t.co/x0JGsw0oAz @ScottyKOnair @BretMega

— The New HOT 93.3 (@hot933hits) December 11, 2017