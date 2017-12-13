هل تقدّم حسن جميل لخطبة ريهانا؟ ما سر الخاتم الماسي في "ذلك الأصبع"؟

أثار ارتداء المغنية العالمية الشهيرة ريهانا خاتماً ماسياً ثميناً، التكهنات حول ارتباطها برجل الأعمال السعودي حسن جميل، وعما إذا كان هذا الخاتم ذو الماسة الضخمة هو في الواقع خاتم خطوبتها واختيارها دخول القفص الذهبي بعد سلسلة علاقات عاطفية فاشلة مع عدد من المشاهير، انتهت إحداها بتعرضها لاعتداء جسدي أدماها.

موقع Celeb Buzz ذكر أن شائعات الخطوبة تحوم حول المغنية ذات الـ29 عاماً وصديقها الشاب الملياردير السعودي سليل عائلة جميل الثرية والذي يماثلها في العمر، خاصةً بعد أن شوهدت أخيراً تلبس خاتماً في "ذلك الإصبع"؛ أي البنصر، في يدها اليسرى كما هي عادة المخطوبات.

Is Rihanna Engaged? Photos Of Her New Ring Have Fans Losing It! https://t.co/x0JGsw0oAz @ScottyKOnair @BretMega — The New HOT 93.3 (@hot933hits) December 11, 2017

وذكر الموقع أن المغنية لم تستطع مقاومة التفاخر بالخاتم والماسة الساطعة، وهي تلبسه بمناسبة عامة حضرتها في Madison Square Garden بولاية نيويورك، مطلع الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول 2017.

ووصف Celeb Buzz المغنية بأنها لم تحاول إخفاء خاتمها "الخاطف للأبصار" قط. وكما شوهد في الصور التي التقطتها عدسات الباباراتزي، فإن لون الماسة الكبيرة كان مائلاً إلى لون مشروب الشامبانيا، وأحاطت بها ماسات صغيرة دائرية، غلفها جميعاً الذهب الأبيض.

وكانت تقارير صحفية عالمية قد ذكرت في سبتمبر/أيلول 2017 أن ريهانا وحبيبها يخططان للزواج 2018، وأنهما يخططان لإقامة حفلَيْ زفاف ضخمين، أحدهما في جزيرة باربادوس التي تنحدر منها ريهانا، والزفاف الآخر في المملكة العربية السعودية، حيث تعيش أسرة جميل.

العلاقة وأمور أخرى

Rihanna and Saudi businessman Hassan Jameel are still very much an item:https://t.co/RTzbWmxmEV pic.twitter.com/tDT3BxlhPP — Vogue Arabia (@VogueArabia) October 2, 2017

وكانت أخبار علاقة الحبيبين قد انتشرت أواخر شهر يونيو/حزيران 2017، بعد أن شوهدا معاً وهما يقضيان إجازة في منتجع إسباني، ثم توالت اللقاءات العلنية على قلّتها، منها في أحد مطاعم العاصمة البريطانية لندن، وآخرها احتفالهما بعيد الهالوين، دون أن تتسرب أي صور عن احتفالهما معاً في مدينة بوسطن الأميركية.

الجدير بالذكر أن جميل، سليل عائلة ثرية تملك توكيل استيراد سيارات تويوتا في السعودية وبعض دول المنطقة، وسبق له الزواج بسيدة سعودية من أصول تونسية، كما ربطته علاقة بعارضة الأزياء البريطانية السمراء ناعومي كامبل، وشوهدا معاً في حفل أقامه المغني الأميركي ستيفي ووندر في حديقة هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن صيف عام 2016.

أما ريهانا، فقد ارتبطت عاطفياً بالمغني الكندي دريك البالغ من العمر 30 عاماً، ثم انفصلا عام 2016، ومن قبله ارتبطت بالمغني كريس براون، وانفصلا بعد أن عنّفها جسدياً، في حادثة وقعت بهوليوود عام 2009، اقتضت تدخّل الشرطة.

وبحسب تقرير نُشر في النسخة العربية من "هاف بوست"، فإن عائلة جميل تدعم العلاقة العاطفية التي تجمعهما، لكن أكثر ما يخشونه هو "وقوع فضيحة هوليوودية، تحل على العائلة، وهو أمر طبيعي عندما يقع ابنك في غرام واحدة من أبرز نجمات الفن بهوليوود"، حسبما نقل مصدر مقرب من الاثنين.

علماً أن والد المغنية غير معجب بالعلاقة، ومنزعج بسبب الطريقة التي اكتشف بها أن ابنته تواعد حسن، فقال: "أرسل لي صديقٌ صوراً لهما يتبادلان فيها القُبلات بحمام السباحة، على فيسبوك"، قبل أن يطلق تصريحه قائلاً: "كنت أبحث عن شخصٍ ما لونه داكن أكثر، ولكن هذا يجعلها سعيدةً. إنه طويلٌ للغاية!".