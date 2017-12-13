هل نستعمل اللحوم المخزنة في "الفريزر" بشكل صحيح؟ إليك المدة المناسبة لكل نوع

قبل اختراع المُجمِّد "الفريزر"، كان الثلج والجو البارد هما الوسيلة الوحيدة لحفظ الطعام بارداً.

وبهدف حفظ الطعام، اعتاد الناس الذين يعيشون في مناخٍ أكثر برودة أن يصنعوا مُجمِّداتٍ للطعام بحفر الثقوب في الأرض وملئها بالثلج وتغطيتها بالقش. وكان اللحم يُجمع للاستخدام الفوري تقريباً أو يُحتَفَظ به لوقتٍ قليل.

لكن في منتصف الثمانينيات، اختُرِعَ جهاز المُجمِّد. ورغم أنَّه استغرق وقتاً طويلاً ليصبح جهازاً متاحاً في مطابخ المنازل، فإن هذا الجهاز غيّر في النهاية طريقة استهلاكنا وتناولنا الطعام، لكننا لا نعرف حتى كيف نستفيد منها بالكامل.

يلقي معظمنا قطعة من اللحم أو الدجاج بالمُجمِّد؛ لمنعها من التلف في الثلاجة. لكن، ماذا بعد؟ كم مرة رميت قطعة لحم مُجمَّدة؛ لأنَّك غير متأكد كم بقيت هناك، أو إلى أي مدة يحتفظ بها المُجمِّد طازجة؟ قد تفاجأ بمعرفة أنَّ اللحم المُجمَّد يمكن أن يصمد في المُجمِّد وقتاً طويلاً.

على الأرجح، أُلقِيَت الكثير من اللحوم الجيدة في القمامة بلا داعٍ. وإذا كنت تظن أنك تفعل هذا، خذ بعض الوقت وانظر إلى دليل تجميد اللحوم التالي والمعلومات المُقدمة من وزارة الزراعة الأميركية.

يمكنك تجنب إهدار طعامك الجيد فقط باستخدام أكياس البلاستيك القابلة للغلق وأقلام الحبر الثابت. وقبل أن تضع اللحم في المُجمِّد، عليك دائماً كتابة التاريخ على الكيس، بهذه الطريقة لن تضطر إلى التساؤل عن مدة تخزينه. وصدِّق أو لا تُصدِّق، قد يصمد بعض اللحم في المُجمِّد عاماً كاملاً دون أن تقل جودته.

وإليك وقت التجميد المناسب لكل نوع:

الدواجن المطبوخة - 4 أشهر.

قطع الدواجن النيئة - 9 أشهر.

الدواجن النيئة الكاملة - 12 شهراً.

اللحم المطبوخ - 2 إلى 3 أشهر.

المشويات غير المطهية - 4 إلى 12 شهراً.

شرائح اللحم أو قطع اللحم الطري (المقطوع تحديداً من منطقة العمود الفقري في الحيوانات) - من 4 إلى 12 شهراً.

اللحم المفروم النيئ - 3 إلى 4 أشهر.