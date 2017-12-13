الأمر لا يعنيك عزيزي الرجل.. 11 دولة متقدمة في حاجة ماسة إلى مزيد من النساء

هل تحلم بالهجرة، وتواجه مشكلةً في التكلفة المرتفعة للانتقال إلى دولة جديدة؟ فهناك مدن حول العالم ستدفع لك الأموال إن قررت العيش فيها.

من المُقرَّر أن يُصوِّت سكان قرية صغيرة في جنوب غربي سويسرا على سياسة تعرض مكافأة مالية على الغرباء مقابل الانتقال للعيش في القرية.

يأتي هذا المقترح بعد هجرة سكان القرية، وتُدعى قرية "البينين" قرب ضاحية لويكرباد بمنطقة كانتون فاليز جنوبي غربي سويسرا، جماعياً، خلال الأعوام القليلة الماضية، ليتحوَّل عددٌ من المنازل بهذه القرية الريفية إلى منازل لقضاء العطلات، وفقاً لما جاء بصحيفة الإندبندنت البريطانية.

لكن أغلب البلدان التي تحلم بالهجرة تعاني كثرة الذكور.. فهناك 11 بلداً حول العالم في حاجة ماسة إلى المزيد من النساء.

تُعد الديموغرافيا (علم دراسة السكان) علماً غريباً؛ ففي بلدٍ ما، يفوق تعداد السكان من النساء نظيره من الرجال، وفي البعض الآخر هناك رجالٌ أكثر، وتتأرجح المقاييس بسبب المهاجرين ومشاكل الإسكان، وحتى العقلية.

وهنا يجمع موقع Bright Side الأميركي قائمةً من الدول التي تعاني نقصاً في تعداد النساء:

1- النرويج

يزيد عدد الرجال على النساء بـ12 ألف شخص في النرويج، ولم يتضح بعدُ كيف يمكن تقليل هذه الفجوة بين الجنسين.

2- آيسلندا

في آيسلندا، هناك 104 رجال مقابل كل 100 امرأة بالمتوسط. وفي هذا الصدد، كانت هناك شائعاتٌ تزعم أنَّ الحكومة الآيسلندية قد تدفع للنساء الأجنبيات مقابل الزواج برجلٍ آيسلندي، ولكن سرعان ما نُفِيَت تلك الشائعات.

3- كندا

في كندا، يزيد عدد الرجال على النساء بـ250 ألف رجل. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنَّ النساء الكنديات يرحلن إلى دولٍ أخرى للعمل ولا يعُدن إلى بلادهن.

4- قبرص

على الرغم من توافد الكثير من المهاجرين إليها، ما زال هناك نقصٌ في تعداد النساء بقبرص.

5- الصين

يزيد عدد الرجال على النساء بـ34 مليون رجل في الصين.

6- فنلندا

وفقاً للإحصاءات، هناك 256 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً، ليس لديهم شريكات في فنلندا.

7- إيطاليا

نادراً ما ترى النساء الإيطاليات أنفسهن ربات منزل، ويسعين معظم الوقت للتقدم في وظائفهن. وترحل النساء الشابات في معظم الأحيان إلى دول أخرى للعمل أو الدراسة.

8- السويد

ترتبط زيادة تعداد الرجال في السويد بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إليها. وفي الوقت الحالي، يقل عدد النساء بـ15 ألف امرأة.

9- الهند

تحت سن 24 عاماً، هناك 110 رجال مقابل كل 100 امرأة في الهند.

10- سويسرا

كما هو الحال في السويد، ترجع زيادة عدد الرجال في سويسرا إلى تدفق الكثير من المهاجرين إليها.

11- إنكلترا

في إنكلترا، لا توجد صورة نمطية تقول إنَّ النساء يجب أن يجنين رواتب أقل من الرجال؛ ومن ثم تحظى النساء الشابات بمسيرات مهنية رائعة، وفي معظم الأحيان يسافرن إلى الخارج للعمل.