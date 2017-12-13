لا أحد فوق الشبهات.. شاهد رئيسة الولايات المتحدة تخضع للتحقيق في الجزء السابع من Homeland

إذا كنت من عشاق مسلسل Homeland الأميركي الشهير، فأنت على موعد مع مشاهدة أحداث الجزء السابع من الدراما المخابراتية في فبراير/شباط 2018، والذي يبدو من الكليب الدعائي الذي نشرته شبكة Show Time المنتجة للعمل، أنه سيكون جزءاً متعلقاً بأمن رئيسة الولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بدورها الممثلة إليزابيث مارفيل، وأنها على حساسية منصبها ليست فوق مستوى الشبهات!











أقوى التحذيرات من خطر الرئيسة وتصرفاتها على البلاد، جاء على لسان بطلة المسلسل عميلة الـ CIA السابقة كيري ماثيسون، التي تقوم بدورها الممثلة الأميركية كلير دانس، والتي قالت في أحد مشاهد الكليب "البلاد على شفا الانهيار.. البلاد تنقسم على نفسها وتتقطع أوصالها".



وبحسب موقع Entertainment Weekly، فإنه يبدو أن المعاناة في الجزء السابع ستطول من يمثلون الشخصيات التي تتمتع بالشجاعة والإخلاص والبطولة والأشرار على حد سواء؛ بسبب رعونة وسوء استخدام الرئيسة سلطاتها وتجاوزاتها، التي ضربت بالحقوق المدنية عرض الحائط خلال فترة ولايتها.



ونرى في الجزء المرتقب كذلك، كيري وهي تحاول الإيقاع ببعض أعضاء الحكومة! والذين يعملون ضمن طاقم الرئيسة المستبدة والتي أساءت استخدام سلطاتها كما أسلفنا، فأوعزت الرئيسة باعتقال 200 عضو من أعضاء الأجهزة الاستخباراتية بعد تعرضها لمحاولة اغتيال، نجت منها بأعجوبة في الجزء السادس.

Hot off the press: Homeland Season 7 starts February 11. Hope you enjoy the trailer: https://t.co/TIriqCmcLq — Mandy Patinkin (@PatinkinMandy) December 12, 2017



وعلى نفس جبهة محاربة فساد الرئيسة، نرى شخصية بريت أوكيف، التي يقوم بتجسيدها الممثل جيك ويبر، والذي كان ظهوره الأول في الموسم الماضي كمستشار إعلامي وهو يصوّب مسدساً نحو ملصق يحمل صورة الرئيسة وهو يقول: "آباؤنا مؤسسو الولايات المتحدة تنبأوا بالأيام الحالكة التي نضطر فيها إلى مواجهة رئيسة مثلها.. كل من يتمسك بالمبادئ التي يؤمن بها سيُتهم بالجنون.. إنهم ينعتونني بذلك منذ سنوات".



فيما تظهر شخصية سول بيرينسون، والتي يجسدها الممثل ماندي باتنكن، وهي تقترب أكثر وأكثر من الرئيسة، حتى يصبح أحد أعضاء إدارتها وبشكل رسمي وعلني، بينما تواجه الرئيسة تحدياً من نوع غير مألوف؛ إذ تبدو في مشهد وهي تتساءل مستنكرةً: "كيف أتعرض لمحاولة اغتيال، وأخضع بنفسي للتحقيق؟!".



موقع Entertainment Weekly ربط بين أحداث المسلسل ومواكبتها للأحداث السياسية في الولايات المتحدة، ذاكراً أن مثل هذا الربط لا يخلو من بعض "المكر والاحتيال" في الإسقاط على الإدارة الحالية للبيت الأبيض.



فقد راهن كتّاب العمل على فوز المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي السياسية هيلاري كلينتون عام 2016، فاختاروا سيدة لتجسيد دور الرئيسة، مما أصابهم بارتباك شديد بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب، فاتجهوا إلى إضافة المزيد من الغموض و"شيطنة" الرئيسة.



وصوّرت كذلك على أنها تميل إلى التوجه الليبرالي في الحكم، إلى أن قدمت حادثة الاغتيال فأطاحت بتلك الصورة وتحولت إلى متسلطة، وهو "السيناريو الذي يسيطر حالياً على العاصمة واشنطن"، حسب EW.



كل هذا وأكثر سنتحقق منه في الـ1 من فبراير/شباط من عام 2018، موعد عرض أولى حلقات الموسم السابع من Homeland على شبكة Showtime.





