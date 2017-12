لا أحد فوق الشبهات.. شاهد رئيسة الولايات المتحدة تخضع للتحقيق في الجزء السابع من Homeland

إذا كنت من عشاق مسلسل Homeland الأميركي الشهير، فأنت على موعد مع مشاهدة أحداث الجزء السابع من الدراما المخابراتية في فبراير/شباط 2018، والذي يبدو من الكليب الدعائي الذي نشرته شبكة Show Time المنتجة للعمل، أنه سيكون جزءاً متعلقاً بأمن رئيسة الولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بدورها الممثلة إليزابيث مارفيل، وأنها على حساسية منصبها ليست فوق مستوى الشبهات!



أقوى التحذيرات من خطر الرئيسة وتصرفاتها على البلاد، جاء على لسان بطلة المسلسل عميلة الـ CIA السابقة كيري ماثيسون، التي تقوم بدورها الممثلة الأميركية كلير دانس، والتي قالت في أحد مشاهد الكليب "البلاد على شفا الانهيار.. البلاد تنقسم على نفسها وتتقطع أوصالها".



وبحسب موقع Entertainment Weekly، فإنه يبدو أن المعاناة في الجزء السابع ستطول من يمثلون الشخصيات التي تتمتع بالشجاعة والإخلاص والبطولة والأشرار على حد سواء؛ بسبب رعونة وسوء استخدام الرئيسة سلطاتها وتجاوزاتها، التي ضربت بالحقوق المدنية عرض الحائط خلال فترة ولايتها.



ونرى في الجزء المرتقب كذلك، كيري وهي تحاول الإيقاع ببعض أعضاء الحكومة! والذين يعملون ضمن طاقم الرئيسة المستبدة والتي أساءت استخدام سلطاتها كما أسلفنا، فأوعزت الرئيسة باعتقال 200 عضو من أعضاء الأجهزة الاستخباراتية بعد تعرضها لمحاولة اغتيال، نجت منها بأعجوبة في الجزء السادس.

