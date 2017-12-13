البيان الختامي للقمة الإسلامية بإسطنبول يدعو دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

دعا البيان الختامي للقمة الإسلامية بإسطنبول جميع دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة، عاصمة لدولة فلسطين.

وأكد البيان الصادر عن القمة، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول، "رفضه وإدانته قرار الرئيس الأميركي غير القانوني بشأن القدس. مبدياً استعداد دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي طرح المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال عدم تحرّك مجلس الأمن الدولي بخصوص القدس".

عاجل | مراسل الجزيرة: بيان القمة الإسلامية سيعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأعلن البيان الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر البيان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بمثابة انسحاب لواشنطن من دورها كوسيط في عملية السلام.

وقال البيان موجهاً الحديث للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي: "نعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة القدس".

بيان القمة الإسلامية سيعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية..

هل تعتبرونه الحل الأنسب.. أم أن القدس المحتلة موحّدة، لا شرقية ولا غربية؟

شاركونا آراءكم pic.twitter.com/artq9L4BhC — AJ+ عربي (@ajplusarabi) ١٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضاف: "نؤكد تمسّكنا بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".

ورحّب البيان بـ"الإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأميركية (حول القدس). واعتبره رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني".

وحثّ البيان بشدة جميع الدول الأعضاء (بمنظمة التعاون الإسلامي) على دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمساعدة المقدسيين على الصمود. كما حثهم على زيادة مساهماتهم في (أونروا) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

#القمة_الاسلامية فخامة رئيس لبنان المسيحي في القمة الاسلامية بك نفتخر سيكتب التاريخ عظيم من لبنان اسمه #ميشال_عون pic.twitter.com/FxUAvpYoYR — souhailaكلنا للوطن (@sousoucharbel) ١٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضاف: "نؤكد التزامنا بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لدعم صمود الفلسطينيين خاصة في القدس. وندعو لتقديم الدعم والمساندة الاقتصادية لدولة فلسطين بما في ذلك تشجيع وتيسير التجارة معها.

وطالب البيان البنك الإسلامي للتنمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس.

وأهاب بجميع الدول الامتناع عن دعم قرار واشنطن وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس. مؤكداً التزام الدول الأعضاء بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لدعم صمود الفلسطينيين خاصة في القدس.

وناشد البيان جميع الدول الامتناع عن دعم قرار واشنطن وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس.

يُشار إلى أن القمة صدر عنها "إعلان إسطنبول" الذي شدّد على أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يستوجب تحقيق المصالحة الوطنية دون مزيد من الإبطاء. مؤكداً مواصلة دعم الدول الأعضاء للمصالحة.

ودعا الإعلان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لتحقيق التوازن في المنطقة.