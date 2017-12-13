أوزجان دينيز يصطحب خطيبته إلى فيينا بعد أزمة غيرة أصابتها بسبب حبيبته السابقة

يبدو أن نوبات الغيرة التي تصاب بها فايزة أطاقان حبيبة النجم التركي دينيز أوزجان، لا تنتهي.
قالت صحف تركية إن فايزة أثارت أزمة بعد علمها أن حبيبة أوزجان السابقة، الممثلة أفرا ساراتش أوغلو، حضرت إلى العرض الأول لفيلمه الجديد "الطرف الآخر"، والذي خرج إلى قاعات السينما يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وفيما حضرت الممثلة التركية إلى العرض، لم تتمكن حبيبة أوزجان من مرافقة حبيبها إلى حفل العرض ما قبل الأول؛ بسبب ظروف الحمل.
ويستعد أوزجان دينيز، (45 عاماً)، لعقد القران على حبيبته فايزة أطاقان (25 عاماً)، بعد إعلان خبر حملها منه. ومن المنتظر أن يقام حفل الزفاف في باريس آخر شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ورغم الإعلان عن تاريخ زفافهما، فإن حبيبة الفنان لا تتردد في إثارة أزمة بين الحين والآخر؛ بسبب غيرتها عليه؛ إذ تحدثت وسائل الإعلام التركية عن أزمة أثارتها فايزة بسبب القُبل والمشاهد الرومانسية بين حبيبها وبطلة فيلم "الطرف الآخر" مريم أوزيرلي.
والتقطت عدسات الباباراتزي صور أوزجان وفايزة في مطار أتاتورك بإسطنبول، خلال توجههما إلى فيينا الإيطالبة، التي نشر منها دينيز إحدى الصور قائلاً: "الجو بارد لكن قلوبنا دافئة".