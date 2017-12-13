رغم عدم اعترافهما بـ"البيتكوين".. الإمارات والسعودية تخططان لإصدار عملة رقمية للمعاملات بينهما

قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين، على غرار عملة "بيتكوين" التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

وقال في كلمة لمؤتمر مالي إقليمي، إن العملة الرقمية ستعتمد على تكنولوجيا سلسلة الكتل، وهي سجل مشترك للتعاملات يُحفظ على شبكة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت بدلاً من سلطة مركزية.

وعبر البنكان المركزيان في السابق عن تشككهما إزاء العملات الرقمية مثل "البيتكوين"؛ إذ قال مصرف الإمارات المركزي إنه لا يعترف بها كعملة رسمية.

وفي يوليو/تموز، حذر البنك المركزي السعودي من تداول البيتكوين؛ لأنها خارج متناول التنظيم المصرفي.

لكن المنصوري قال اليوم إن البنكين يرغبان في فهم أفضل لتكنولوجيا سلسلة الكتل. وأبلغ الصحفيين أن العملة الرقمية الإماراتية-السعودية ستُستخدم بين البنوك وليس بين مستهلكين أفراد، وأنها ستعزز كفاءة المعاملات.

وقال إن العملة الرقمية هي تطبيق للتكنولوجيا الرقمية "فيما نقوم به بالفعل بين البنكين المركزيين والبنوك".

كانت الإمارات والسعودية بحثتا قبل 10 سنوات، إمكانية إطلاق عملة موحدة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول، بيد أن الإمارات انسحبت من المشروع في 2009.

لكن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية تشهد تعززاً هذا العام، وفي الأسبوع الماضي قالت الإمارات إنها تعتزم إنشاء لجنة ثنائية مع السعودية في القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية.