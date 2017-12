جدل واسع في إيران بسبب حركة فعلها وزير الخارجية أمام دبلوماسية بريطانية.. كيف انطلقت عاصفة ردود ضدّه بسبب الحجاب

جواد ظریف در نقش گشت ارشاد مقابل سیاستمدار زن انگلیسی که بی حجاب است این سیستم سرکوبِ جمهوري اسلامي است که از دیپلمات ها و فوتبالیست ها و هنرپیشه ها را هم گشت ارشاد و بازوی حمایتی قوانین ضد زن مي سازد. جواد ظریف پیشتر به یکی از زنان سیاستمدار فرانسوی گفته بود شما به احترام فرهنگ ایران باید حجاب کنید. در حالی که هیچ دیپلماتی نباید اجبار و زور را به عنوان فرهنگ یک ملت معرفی کند. حجاب اجباری و زوری فرهنگ کشور ما نیست یک قانون تبعیض آمیز است و همه باید به آن اعتراض کنند. Javad Zarif The foreign mister of Iran acts like morality police to enforce compulsory hijab on British female diplomat. a while ago Zarif told French female politicians that hijab is part of our culture and you have to respect it. It is a big lie, Here we are talking about compulsion, compulsory hijab has never been part of Iranian culture. #SeeYouInIranWithou

