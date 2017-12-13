طيار أردني يتحدى قرار ترامب ويتضامن مع القدس بطريقته الخاصة.. شاهد

على طريقته الخاصة، تضامن طيار أردني مع الفلسطينيين، بعد قرار الرئيس الأميركي الأخير بشأن القدس، أثناء قيادته رحلة لطائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية من مطار الملكة علياء في عمان إلى كندا.

وبحسب مقطع صوتي تداوله رواد الشبكات الاجتماعية، ونشرته وسائل إعلام أردنية رسمية، رحَّب قائد الطاقم بركاب الطائرة قائلاً، سنمرُّ فوق القدس عاصمة فلسطين.

وقال قائد الطاقم يوسف الهملان الدعجة، بحسب المقطع الصوتي "سنمرُّ من فوق القدس وهي عاصمة فلسطين، ثم سنمر على سواحل فلسطين على البحر الأبيض، متوجهين إلى كندا.



ونشرت إذاعة "هلا أخبار"، التابعة للقوات المسلحة الأردنية، فيديو يظهر نافذة الطائرة التي تطل على قبة الصخرة، مع صوت قائد الطائرة. وكرَّر الكابتن رسالته باللغة الإنكليزية، ونشرت صحيفة الغد الأردنية المقطع المتداول، على حسابها الرسمي بتويتر.

مقطع صوتي متداول لكابتن طائرة للخطوط #الملكية_الأردنية في رحلتها الى #نيويورك

يخبر المسافرين بمسار الرحلة فوق الأراضي الفلسطينية وعاصمتها #القدس#الغد pic.twitter.com/TijmSegyUN — جريدة الغد (@AlghadNews) December 12, 2017

فيما نشر مغردون صورة لقائد الطائرة الذي سجل الرسالة.

ولم يتسن لهاف بوست عربي التأكد من مكان وزمان المقطع المصور.

وقبل أسبوع أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما طالب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

قرار الرئيس الأميركي أثار موجةً كبيرة من الغضب على المستويات الرسمية والشعبية في أغلب دول العالم.

وتظاهر الآلاف في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان والمغرب والجزائر والسودان، إضافة إلى فلسطين، رفضاً لقرار ترامب، كما تتواصل الاحتجاجات ضد هذا الإجراء منذ أكثر من أسبوع في عواصم إسلامية وعالمية أيضاً.

وعلى المستوى الرسمي رفضت الدول العربية قرار ترامب، كما أقدمت دول الاتحاد الأوروبي على نفس الخطوة، فيما أعلنت تركيا عقد قمة عاجلة لمنظمة التعاون الإسلامي، رداً على هذا القرار.

كما هدَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع علاقة بلاده بإسرائيل رداً على قرار ترامب.