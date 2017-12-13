حذَّر من مخاوف مروعة.. مسؤول أميركي: لا دلالة على تخفيف الحصار على موانئ اليمن لدخول المساعدات

قال مدير وكالة إغاثة تابعة للحكومة الأميركية، أمس الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، إنه لا توجد أي دلائل على قيام تحالف عسكري بقيادة السعودية بتخفيف الحصار على موانئ اليمن، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق التي تواجه خطر المجاعة.

ودعا مارك جرين، المدير الإداري بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التحالفَ العسكري لفتح موانئ اليمن، كما دعا الحوثيين في اليمن إلى وقف إطلاق النار للسماح بدخول الإمدادات الغذائية والطبية لعشرات الآلاف من اليمنيين الذين حوصروا وسط المعارك.

وكان جرين يتحدث بعد إعلان الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات غذائية طارئة لليمن، بقيمة 130 مليون دولار، ليصل حجم المساعدات الأميركية إلى ما يقرب من 768 مليون دولار، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016. وتشمل الأموال الجديدة نحو 84 مليون دولار مساعدات غذائية أميركية، و46 مليون دولار مساعدات للكوارث الطارئة.

وقال جرين لرويترز: "للأسف لا أستطيع القول إن هناك تخفيفاً للحصار، نحاول الإشارة بهذا الإعلان إلى أننا مستعدون للاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية".

وقال جرين إنه يشعر "بقلق بالغ على الكثير من الجبهات" بشأن الأزمة في اليمن، ولكنه قلق على نحو خاص من الإخفاق في توصيل الوقود إلى داخل البلاد، حتى يتمكن الناس من الحصول على مياه نظيفة.

وأضاف: "هذا يعني أن عدداً من المناطق إما بدون مياه نظيفة، أو أن ذلك سيكون قريباً جداً، والأمر يبعث في كلتا الحالتين على مخاوف مروّعة، من حيث الكوليرا ومن حيث البقاء على قيد الحياة".

وكان منسق الأمم المتحدة لدى اليمن جيمي ماكجولدريك، قال يوم الإثنين، إنه تم تخفيف الحصار، لكن الوضع لا يزال مخيفاً، حيث إن نحو 8.4 مليون شخص باتوا "على شفا المجاعة" في اليمن.

