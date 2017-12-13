ترامب يصادق على أكبر ميزانية إنفاق عسكري بالتاريخ.. تساوي مجموع النفقات للدول السبع التي تأتي مباشرة بعد أميركا

صادق الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017 على مسودة قانون الدفاع الوطني، التي تتضمن ميزانية البنتاغون للعام المقبل، والتي وصل حجمها إلى مستوى قياسي وصف بأنه الأكبر في التاريخ بنحو 700 مليار دولار، والتي قال إنها ستساعد الولايات المتحدة في تعزيز قوتها العسكرية وتحديث قواتها وعتادها.

وخصص قانون الدفاع الوطني قرابة 700 مليار دولار للإنفاق العسكري للعام المالي المقبل.

وقال ترامب في مراسم التوقيع في البيت الأبيض محاطاً بكبار قادة البنتاغون ومن بينهم وزير الدفاع جيم ماتيس "بتوقيع هذه الميزانية الدفاعية، نحن نسّرع عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل".

وتابع أن "القانون سيرفع من مستوى جهوزيتنا ويحدث قواتنا وسيساعد في تدعيم عسكريينا بالأدوات التي يحتاجون إليها للقتال والفوز".

وفيما حصل القانون على موافقة الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لم يتفق النواب بعد على كيفية تمويل هذا الإنفاق العسكري الضخم، الذي يبلغ وحده مجموع النفقات العسكرية للدول السبع التي تأتي مباشرة بعد الولايات المتحدة من حيث قيمة نفقاتها العسكرية.

ودعا ترامب النواب الديمقراطيين إلى التوافق مع نظرائهم الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق بشان الإنفاق.

وقال ترامب "يجب أن نعمل بغض النظر عن الانتماء الحزبي لمنح قواتنا البطلة المعدات، الموارد، والدعم".

وانتقد ترامب حقبة سلفه باراك أوباما التي شهدت تقليصاً في الإنفاق العسكري، وهو ما كان الجمهوريون يرفضونه بشدة.

وكانت زيادة الإنفاق العسكري ضمن الوعود الانتخابية لترامب الذي قال إن بلاده بحاجة إلى مزيد من البوارج الحربية، والقوات، والصواريخ.

وأكد ترامب أن قانون الدفاع الوطني سيمنح العسكريين أكبر زيادة في رواتبهم منذ ثماني سنوات.