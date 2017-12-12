محادثات بين إدارة ترامب وشركات طيران كبرى للضغط على شركات خليجية تنافسها بقوة

اجتمع مسؤولون من إدارة ترامب مع ممثلين لشركات كبرى للطيران اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017 لمناقشة شكاوى بأن بعض الدول الخليجية تقدم دعماً بطريقة غير عادلة لشركات طيران مملوكة للدولة، مواصلة الضغوط على شركات طيران شرق أوسطية في قلب نزاع مع منافساتها الأميركية.

واجتمع ممثلو شركات طيران أميركية وشركات طيران خليجية في مقر وزارة الخارجية الأميركية مع مسؤولين من إدارة ترامب لمناقشة التقدم في مراجعة تجريها الحكومة لشكاوى بشأن الدعم.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إنه لن يصدر إعلان بعد الاجتماع، لكن مسؤولين يخططون لمحادثات جديدة مع دول خليجية بدءاً من هذا الأسبوع.

ويحث رؤساء أكبر ثلاث شركات طيران أميركية- أمريكان إيرلاينز جروب ويونايتد كونتيننتال هولدنجز ودلتا إير لاينز- إدارة ترامب على تحدي تصرفات ثلاث شركات طيران شرق أوسطية رئيسية بمقتضى اتفاقات "السموات المفتوحة" الموقعة في أوائل العقد الماضي.

وتجادل شركات الطيران الأميركية بأن هذه الشركات الخليجية تحصل على دعم بطريقة غير عادلة من حكوماتها.

وتنفي شركات الطيران الخليجية الثلاث، الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران وطيران الإمارات، تلك الاتهامات. وتشغل الشركات الثلاث حوالي 200 رحلة أسبوعياً إلى 12 مدينة في الولايات المتحدة.

وفي مذكرة للبيت الأبيض مؤرخة في 14 سبتبمر/أيلول اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، وافق مسؤولون بإدارة ترامب على أن الحكومة الأميركية "يجب أن تتخذ إجراءات للتصدي للسلوك غير المنصف لشركات الطيران الخليجية".

وقالت المذكرة إن الحكومة يجب أن "تسعى إلى ضوابط بشأن الدعم والشفافية والمشروعات المملوكة للدولة" وأن تدرس الانسحاب من اتفاقات السموات المفتوحة إذا "لم يتحقق قدر كاف من التقدم".

