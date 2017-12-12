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السعودية ترفع أسعار الوقود وتدفع تعويضاتٍ إلى 3,7 مليون أسرة.. ومغردون: الحياة للأغنياء فقط

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FUEL AND ELECTRICITY IN SAUDI ARABIA
A Saudi man walks past a pump at a petrol station on December 28, 2015 in the Red Sea city of Jeddah. Saudi Arabia said it plans to review the prices of heavily-subsidised power and fuel as part of new measures introduced in the face of low oil prices. AFP PHOTO / AMER HILABI / AFP / AMER HILABI (Photo credit should read AMER HILABI/AFP/Getty Images) | AMER HILABI via Getty Images

قررت المملكة العربية السعودية الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017 زيادة أسعار الوقود ودفع تعويضات للأسر السعودية مقابل هذه الزيادة، في وقت تسعى أكبر الدول المصدرة للنفط إلى مصادر دخل جديدة.

ووافق مجلس الوزراء في جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، على خطة لتعديل أسعار الكهرباء والوقود، في إطار تدابير لمواجهة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ووافقت الحكومة أيضاً على دفع مبالغ نقدية ل3,7 مليون عائلة سعودية تمثل 13 مليون نسمة من عدد السكان البالغ 20 مليوناً، كتعويض لمواجهة زيادة الأسعار.

واستثني الرعايا الأجانب الذين يعملون ويقيمون في المملكة من "برنامج حساب المواطن" الذي يبدأ العمل به مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت هيئة الكهرباء قد أعلنت زيادة طفيفة في الأسعار اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقالت وزارة الطاقة إن أسعاراً جديدة للبنزين والديزل ووقود الطيران سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من عام 2018، لكن دون إعطاء أي تفاصيل حول الزيادات المقررة.

وتمثل زيادة الأسعار هذه، ثاني إجراءات لخفض الدعم الحكومي.

فقد أطلقت المملكة التي تضخ نحو عشرة ملايين برميل من النفط يومياً، سلسلة من الإصلاحات ورفعت الأسعار منذ تراجع عائدات النفط منتصف 2014.

وسجلت المملكة عجزاً كبيراً في السنوات المالية الثلاث الماضية، بلغ إجمالها أكثر من 200 مليار دولار، وسحبت 250 مليار دولار من احتياطها النقدي.

كما اقترضت عشرات مليارات الدولارات من أسواق محلية ودولية لتمويل العجز هذا.

وتعتزم المملكة فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة، للمرة الأولى مطلع 2018.

وانتقد بعض المغردين القرارات الجديدة إذ يقول أحدهم إن الفئات الأكثر تضرراً من قرار رفع فواتير الكهرباء الوسطى والفقيرة وإن الدولة تعطي المواطن وترجع لسحب ما قدمته أضعافاً مضاعفة برفع الوقود والكهرباء.

وانتقد آخر تردي أوضاع السعوديين وقال وظف الناس وأعطهم رواتب مثل دول الخليج بعدها ارفع الأسعار، لكن الرواتب ضعيفة وهزيلة ولا تتحمل قيمة فاتورة كهرباء بالتعريفة الجديدة على حد تعبيره.

فيما دعا آخر إلى ترشيد استهلاك الطاقة والوقود حتى تتم الاستفادة من حساب المواطن.

 

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