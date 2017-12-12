السعودية ترفع أسعار الوقود وتدفع تعويضاتٍ إلى 3,7 مليون أسرة.. ومغردون: الحياة للأغنياء فقط

قررت المملكة العربية السعودية الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017 زيادة أسعار الوقود ودفع تعويضات للأسر السعودية مقابل هذه الزيادة، في وقت تسعى أكبر الدول المصدرة للنفط إلى مصادر دخل جديدة.

ووافق مجلس الوزراء في جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، على خطة لتعديل أسعار الكهرباء والوقود، في إطار تدابير لمواجهة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ووافقت الحكومة أيضاً على دفع مبالغ نقدية ل3,7 مليون عائلة سعودية تمثل 13 مليون نسمة من عدد السكان البالغ 20 مليوناً، كتعويض لمواجهة زيادة الأسعار.

واستثني الرعايا الأجانب الذين يعملون ويقيمون في المملكة من "برنامج حساب المواطن" الذي يبدأ العمل به مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت هيئة الكهرباء قد أعلنت زيادة طفيفة في الأسعار اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقالت وزارة الطاقة إن أسعاراً جديدة للبنزين والديزل ووقود الطيران سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من عام 2018، لكن دون إعطاء أي تفاصيل حول الزيادات المقررة.

وتمثل زيادة الأسعار هذه، ثاني إجراءات لخفض الدعم الحكومي.

فقد أطلقت المملكة التي تضخ نحو عشرة ملايين برميل من النفط يومياً، سلسلة من الإصلاحات ورفعت الأسعار منذ تراجع عائدات النفط منتصف 2014.

وسجلت المملكة عجزاً كبيراً في السنوات المالية الثلاث الماضية، بلغ إجمالها أكثر من 200 مليار دولار، وسحبت 250 مليار دولار من احتياطها النقدي.

كما اقترضت عشرات مليارات الدولارات من أسواق محلية ودولية لتمويل العجز هذا.

وتعتزم المملكة فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة، للمرة الأولى مطلع 2018.

وانتقد بعض المغردين القرارات الجديدة إذ يقول أحدهم إن الفئات الأكثر تضرراً من قرار رفع فواتير الكهرباء الوسطى والفقيرة وإن الدولة تعطي المواطن وترجع لسحب ما قدمته أضعافاً مضاعفة برفع الوقود والكهرباء.

#تعرفة_الكهرباء_الجديدة



على حسب الجدول المتضرر الأكبر الطبقة الفقيرة والوسطى !؟



يعطونهم من #حساب_المواطن ثم يرجعون يسحبونه من جهة ثانية أضعاف مضاعفة برفع الوقود والكهرب والخدمات وغيرها.. ويقولون الحكومة ما قصرت !؟



الصوص آل سعود ما كفاهم سرقة النفط فقاموا يتحايلون لسرقة الشعب. pic.twitter.com/ASDgLZV0Kf — عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وانتقد آخر تردي أوضاع السعوديين وقال وظف الناس وأعطهم رواتب مثل دول الخليج بعدها ارفع الأسعار، لكن الرواتب ضعيفة وهزيلة ولا تتحمل قيمة فاتورة كهرباء بالتعريفة الجديدة على حد تعبيره.

#تعرفه_الكهرباء_الجديده

وظف الناس واعطهم رواتب مثل دول الخليج بعدها ارفع وادعم بعد



لكن رواتب ضعيفة وهزيلة لا تتحمل حتى قيمة فاتورة كهرباء بالتعرفة الجديدة الظالمة — letk tnady (@letk_tnady) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

فيما دعا آخر إلى ترشيد استهلاك الطاقة والوقود حتى تتم الاستفادة من حساب المواطن.

لكي تستفيد من #حساب_المواطن، ضروري الحرص على ترشيد استهلاك الطاقة والوقود وتثقيف العائلة بذلك، الوعي ضروري بغض النظر عن #تعرفة_الكهرباء_الجديدة — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

#تعرفه_الكهرباء_الجديده

بلد صحراوي تصل درجات الحرارة فيه 50° يريدون ان يطبقوا عليه سياسات اقتصاديات الطاقه الدول الاوروبيه التي اجوائها معتدله — Ahmed Al rasheidy (@stoock101) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

نرجوا اعادة العلاوة السنوية والرواتب بالهجري وتوفير وظائف للعاطلين كي يستطيعوا ان يعيشوا حياة كريمة #تعرفه_الكهرباء_الجديده — marwan (@marwan_moy) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

#تعرفه_الكهرباء_الجديده الاف الفقراء يشحذون من يسدد فواتيرهم والان تزيدون الاعباء عليهم ،،الكهرباء ضرورة لايمكن حرمان المواطن منها. — ياسر العضياني (@s_r3317) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧