شيخ الأزهر ونصرة القدس.. "نكزة جديدة" من الإمام الأكبر للسيسي أم مجرد تبادل أدوار؟

بحماس يواصل الأزهر الشريف تحركاته ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، إذ يعقد مؤتمراً عالمياً لنصرة القدس، وذلك يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني 2017.

وبدأت مشيخة الأزهر الاجتماعات النهائية للتحضير للمؤتمر العالمي لنصرة القدس الذي أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن الدعوة إليه بسرعة للتأكيد على رفض القرارات الأميركية بحق القدس المحتلة وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة، حسب ما ورد في موقع اليوم السابع المصري.

ويعقد المؤتمر بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين المحسوب على الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتزم الأزهر دعوة كبار رجال الدين والثقافة والسياسيين المعنيين بالقضية للمؤتمر، وكذلك القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، للخروج بقرارات عملية، تتناسب والتحديات الخطيرة التي تهدد القدس، والتحذير من إشاعة الكراهية بين الشعوب بهذه القرارات الظالمة واللاإنسانية.

وأعلنت هيئة كبار علماء الأزهر، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن مكتبها في حالة انعقاد دائم ليتابع المتغيرات لحظة بلحظة، وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المؤتمر العالمي لنصرة القدس.

وحثت الهيئة في بيان، صدر عنها عقب اجتماع طارئ لبحث قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل،"القادرين من العرب والمسلمين على تقديم العون المادي لحماية المدينة المقدسة".

وقالت: على الإدارة الأميركية أن تعي أنها ليست إمبراطورية تحكم العالم، وتتصرف في مصائر الشعوب وحقوقها ومقدساتها".

وحذرت من "محاولات التطبيع من إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس".

وكان لافتاً أن البيان أطلق على إسرائيل اسم "الكيان الصهيوني" وهو مصطلح لا تستخدمه مؤسسات الدولة المصرية ولا الصحافة الحكومية أو إعلام التيار الرئيسي إذ أنه لفظ مرتبط في الأغلب بالمعارضة اليسارية والقومية والإسلامية التي ترفض الاعتراف بإسرائيل ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية .

وأجل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لدعم مؤتمر الأزهر الشريف.

مزيفون

وكان الطيب، قد دعا لعقد مؤتمر "نصرة القدس" ضمن سلسلة قرارات فورية للرد على قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وشملت هذه القرارات رفضه طلب نائب الرئيس الأميركي مقابلته فى 20 ديسمبر/كانون الأول 2017 بمشيخة الأزهر، وهو التصرف الذي قوبل بإشادة كبيرة في الأوساط الشعبية المصرية والعربية، وتبعه موقف مماثل من قبل البابا تواضروس بطريرك الكنيسة القبطية المصرية.

وقال الأزهر في بيان، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2017 ، "أنه بعد القرار الأميركي المجحف والظالم بشأن مدينة القدس، يعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر رفضه الشديد والحاسم لهذا اللقاء"، مؤكداً أن الأزهر لا يمكن أن يجلس مع من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم.

حماس

وأشاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بموقف شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعلماء الأزهر.

وعبر هنية فى اتصال هاتفي بالطيب عن تقديره لرفض الأخير مقابلة نائب الرئيس الأميركي مايك بينس احتجاجاً على خطوة الإدارة الأميركية، وفق بيان لمكتب هنية، الثلاثاء 12ديسمبر/كانون الأول 2017 .

وقال هنية إن الأزهر دائماً ما عبّر عن نبض الأمة عبر التاريخ، فهو الحارس الأمين على ثوابت الأمة وفي مقدمتها القدس وفلسطين مشيداً بموقف مصر وأزهرها.

من جانبه، قال الطيب لهنية أنه يبحث مع هيئة كبار العلماء في الأزهر لدراسة التطورات المتعلقة بمدينة القدس ، مشيراً إلى أن الأزهر سيوجه الدعوات للقيادات الفلسطينية من مختلف التوجهات في الداخل والخارج للمشاركة في المؤتمر.

وأثار موقف شيخ الأزهر القوي، تساؤلات حول مدى استقلال مؤسسة الأزهر عن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبيعة العلاقة بينهما.

فبينما رأى البعض أن موقف الطيب أحرج السيسي الذي تربطه كيمياء خاصة مع ترامب صاحب القرار، رأى آخرون أن دور المؤسسات الدينية في مصر والبلاد العربية ليس منفصلاً عن الدولة؛ وأنها أصبحت تابعة للأنظمة، حتى الكلام له سقف معين"، وأن مثل هذا الموقف لا يمكن أن يتخذ دون موافقة النظام المصري .

حذف دعوته للمقاطعة

وبلغ الموقف الأزهري ذروته بمطالبة وكيل الأزهر عباس شومان بمقاطعة ما سماها بـ"المنتجات الصهيو أميركية"، ونشر قائمة بالمنتجات التي أطلق عليها "الصهيو أميركية"، وتتضمن 32 منتجاً، حيث ختم المنشور الخاص بقوله: "قاطع المنتجات اليهودية، اغضب للأقصى". حسب ما ورد في موقع الجورنال المصري.

إلا أن اللافت أنه بعد ذلك حذف قائمة المنتجات التي وضعها

بعد أن قوبلت مطالبته بحالة من الهجوم الواسع من قبل السوشيال ميديا،

ودخل الطبيب المثير للجدل خالد منتصر على خط المواجهة مع وكيل الأزهر، قائلاً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "وكيل الأزهر يطالب بمقاطعة المنتجات الأميركية من الفيس الأميركي".

وفسرت مصادر من داخل الأزهر أسباب قيام شومان بتعديل التعليق الخاص بالمقاطعة، وحذف الأخير قائمة المنتجات، بأن الشئون القانونية لمشيخة الأزهر بادرت بإعلامه بأن نشر القائمة عبر صفحته الشخصية سيعرضه للمساءلة القانونية من قبل تلك الشركات، باعتباره شخصية عامة وإحدى العمامات الأزهرية الكبرى.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها لـ"التحرير"، أن مطالبة وكيل الأزهر بمقاطعة المنتجات، ونشره القائمة التي احتوت على 32 منتجاً، أحدث استياء وغضباً لدى المشيخة، مؤكدين أن وكيل الأزهر وضع نفسه فى موقف محرج، على حد تعبيرهم.

وتابعت: "وأمام ذلك الموقف اضطر وكيل الأزهر إلى تعديل التعليق بحذف قائمة المنتجات، والاكتفاء بالدعوى بالمقاطعة، خاصة أنه فضل بقاء دعوته للمقاطعة على الفيس حتى لا يثار للرأي العام بأن وكيل الأزهر تراجع عن دعوته لمقاطعة المنتجات الأميركية الإسرائيلية".

علاقة متقلبة

وتتسم العلاقة بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقلب فقد شارك شيخ الأزهر في لقاء 3 يوليو/تموز 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي ولكن الطيب تبرأ بعض ذلك من مذبحة رابعة العدوية التي استهدفت مؤيدي مرسي، وبعد ذلك بسنوات قليلة ثار خلاف بينهما بسبب رفض الأزهر لضرورة توثيق الطلاق الشفوي للاعتراف بوقوعه كما طالب السيسي حتى أن الرئيس قال عن شيخ الأزهر "تعَّـبْـتِني... يا مولانا".

الأزهر ينتصر دائماً

ويعتبر بعض المتابعين أن "الأزهر ينتصر دائماً ".. في الأزمات الحادة بين مؤسسة الرئاسة في مصر بقيادة السيسي وأجهزتها وأذرعها المختلفة.

حيث خرج الأزهر منتصراً من نحو خمس أزمات نفذ خلالها ما يريد، وحتى لو كان على خلاف ما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية المختلفة في البلاد، وهذه الأزمات هي: تكفير الإرهابيين، الخطبة المكتوبة، الطلاق الشفوي، قانون الأزهر، تجديد الخطاب الديني.

ولكن هل يمكن اعتبار الموقف من نقل السفارة الأميركية للقدس هو الأزمة السادسة بين الطرفين.

رغم الاختلاف الكبير في حدة رد فعل الأزهر عن الحكومة المصرية إلا أن التباين يتعلق بالدرجة أكثر منه بطبيعة الموقف المعلن (على الأقل في حال التغاضي عن التسريبات الإسرائيلية بأن ترامب نسق القرار مع مصر ضمن دول عربية أخرى منها السعودية).

وتؤشر إشادة وسائل الإعلام المحسوبة على النظام بموقف شيخ الأزهر في الأغلب إلى رضا النظام عن هذا التوجه أو عدم ممانعته على الأقل خاصة أنه يمكن ينفث الغضب الشعبي دون أن يعكر صفو العلاقة مع ترامب صديق الرئيس السيسي.

المؤتمر المزمع عقده لنصره القدس يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين المحسوب على دولة الإمارات، مما يثبت أن الطيب ليس متخندقاً ضد السيسي وحلفائه كما يتوهم بعض من المعارضين، وليس تابعاً مطيعاً للنظام كما أثبت في كثير من المواقف التي كان فيها تقريباً الصوت الرسمي المعارض الوحيد؛ حتى أنه يمكن وصفه بأنه "الرجل الذي قال للسيسي لا، ونجا"، وذلك حتى الآن.

