"نحن شيءٌ واحد".. مسلمون ومسيحيون فلسطينيون يتَّحدون ضدَّ قرار ترامب

بعد أقل من ساعة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، احتج الفلسطينيون بإطفاء أضواء شجرة عيد الميلاد خارج كنيسة المهد في بيت لحم.

كان ذلك تذكيراً في الوقت المناسب، فبينما ركزت عناوين الأخبار على دعوات إسلامية لانتفاضة جديدة وأشار ترامب إلى صلات تاريخية يهودية، أثارت تصريحات الرئيس الأميركي مشاعر عميقة بين الطائفة المسيحية الفلسطينية الصغيرة.

وبعدما فرغ من قداس الأحد في كنيسة بالقدس، قال فريدريك هازو (59 عاما) إن ترامب "يجر العالم بأسره إلى المتاعب" داعياً الرئيس الأميركي إلى التراجع عن قراره.

وأضاف الموسيقي الفلسطيني وهو يقف في شارع ضيق في قلب البلدة القديمة بالقدس تحيط به محال تجارية "نحن متحدون - مسيحيون ومسلمون، نحن شيء واحد".

"الله يحمينا في هذا المكان المقدس"



وأشار الرجل إلى خيبة أمله من السياسة، لكنه عبر في نفس الوقت عن ثقته في أن التوازن الدقيق بين الأديان الثلاثة بالمدينة المقدسة سيظل سائداً.

وقال هازو "الله يحمينا جميعاً في هذا المكان المقدس. الملائكة تحرسنا كلنا في القدس".

ويشكل المسيحيون نحو 1% فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة رغم أنهم يحققون نجاحاً ملحوظاً في السياسة المحلية والوطنية.

وفي يوليو/تموز، شارك هازو مع المسلمين في الاحتجاج على قرار إسرائيل وضع بوابات أمن عند مداخل المسجد الأقصى بعدما قتل مسلحان من عرب إسرائيل ضابطين إسرائيليين في الموقع.

ورفعت إسرائيل بوابات الكشف عن المعادن بعد أيام من الاشتباكات الدامية في مشاهد لم تتكرر بالمدينة منذ إعلان ترامب.

متحدون في الصلاة



تتناقض المناشدات من أجل الوحدة داخل أسوار القدس مع الأصوات المنقسمة في الخارج.

في الساعات التي سبقت إعلان ترامب، دعا البابا فرنسيس إلى احترام الوضع الراهن للقدس. وقالت الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة إن إعلان ترامب "قد تكون له تداعيات عميقة على عملية السلام وعلى مستقبل حل الدولتين".

لكن قرار ترامب لاقى دعماً قوياً من قطاع آخر بالمجتمع المسيحي وهم كثير من الإنجيليين الأميركيين أصحاب النفوذ السياسي القوي الذين يؤمنون بعودة اليهود في الفترة الراهنة إلى موطنهم التوراتي.

وشكل ترامب دائرة من المستشارين الإنجيليين خلال حملته الانتخابية، وكان المرشح المفضل بقوة للناخبين الإنجيليين البيض في انتخابات العام الماضي.

وقال مايك إيفانز عضو جماعة إنجيلية في مدينة دالاس الأميركية كانت قابلت ترامب يوم الإثنين "نحن جميعاً نؤمن بالكتاب المقدس ونحن نؤمن أن هذه هي أرض الكتاب المقدس وأن القدس هي العاصمة القديمة لإسرائيل منذ أيام الملك داود".

"ولذلك فإن وقوف رئيسنا وإعلانه هذا يجعلنا نشعر بالفخر والتكريم بشدة".

أما بالنسبة للفلسطيني محمد الحوا الذي يعمل في متجر كبير فإن تصريحات ترامب والمنطق الذي تستند إليه تجاهل الواقع الأشد تعقيداً على الأرض.

"متحدون في الصلاة وقسمتهم السياسة"



وقال الرجل البالغ من العمر 33 عاماً إن أتباع كل الديانات في القدس متحدون في الصلاة حتى وإن انقسموا بشأن السياسة.

وأوضح يقول "المسيحيون واليهود والمسلمون يعيشون معاً في هذه المدينة. لا مشكلات بينهم . فقط السياسة. الحكومات ترغب في إشعال حروب".

وقال رجل فلسطيني يبلغ من العمر 70 عاماً وهو يسير في ساحة كنيسة القيامة الممتلئة بالزوار "هذه مدينتي - دمي وحياتي".

والكنيسة موجودة في منطقة صغيرة تضم أيضاً مجمع المسجد الأقصى والحائط الغربي.

وقال الرجل الذي عرف نفسه باسم مقدسي "أستطيع أن أذهب إلى الكنيسة، إلى أي مكان في القدس. لا ترامب ولا نتنياهو يقدران على منعي.