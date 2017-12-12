لفت تجاهل الفنانة التركية توبا بيوكستون، الشهيرة عربياً بـ"لميس"، لمواطنها الفنان إنجن اكيوريك أثناء حفل فني محلي، أنظار الصحافة الفنية التي سلطت الضوء على أسباب فتور العلاقة بين الفنانين بعد النجاح الكبير الذي تمكنا من تحقيقه معاً في السنوات الأخيرة.

ولم تلقِ توبا السلام على زميلها أكيورك أثناء تسلمهما لجوائز مهرجان الفراشة الذهبية، وهو ما أثار حفيظة جماهير الأخير على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعضهم توبا "بعديمة الوفاء".

وأكد موقع Gecce الفني التركي، أن سبب تجاهل توبا لإنجن يتعلق برغبة صديقها أوموت إيفيرجان، الذي طلب منها قطع علاقتها بالفنان إنجن. وفضلت توبا الجلوس بجانب صديقها أوموت إيفيرجان في المقاعد الخلفية للمسرح، بدلاً من الجلوس بجانب إنجين وطاقم عمل مسلسل "العشق الأسود".

ولم يتفاعل الفنانان مع بعضهما أثناء صعودهما إلى المسرح، إذ جرت العادة أن يقدم الفنانون التهاني لبعضهم بعد فوزهم بالجوائز الفنية.

وحقق مسلسل "العشق الأسود" الذي شارك في بطولته الثنائي توبا وإنجن نجاحاً منقطع النظير خلال السنوات الأخيرة، حيث عرض في العديد من دول العالم، وتمت ترجمته للغات مختلفة.

ووفقاً لتقارير جديدة، تستعد الفنانة التركية للارتباط بصديقها الجديد رجل الأعمال الشاب أوموت إيفيرجان، بعد أن فضح أمر علاقتهما من خلال صورة التقطها أحد المصورين للثنائي وهما يتناولان طعام العشاء معاً.

وما زال مسلسل توبا الأخير "جسور والجميلة"، يحقق نجاحاً كبيراً في تركيا والعديد من دول العالم، لاسيما أنه العمل الأول الذي يجمعها بمواطنها الفنان كيفانتش تاتليتوغ "مهند". وانفصلت توبا عن زوجها الفنان التركي الشهير اونور صايلاك مطلع العام 2017، بعد أن أنجبت منه طفلتين توأم.