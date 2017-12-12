الأميران هاري ووليام شاركا في أشهر أفلام الخيال العلمي في تاريخ السينما سراً.. أحدهما ضرب البطل!

كشفت تقارير صحفية حادثة مثيرة للضحك تمحورت حول مشاركة الأميرين البريطانيين وليام وهاري، في تصوير أحد المشاهد في فيلم Star Wars: The Last Jedi كضيفي شرف.







بينيسيو ديل تورو



إذ ذكرت صحيفة Daily Mail أن أحد الأميرين اللذين ارتديا زي Stormtroopers المحاربة الشهيرة، قام بضرب البطل بينيسيو ديل تورو على خلفيته في أحد المشاهد، دون أن يعرف من هو الأمير الذي قام بذلك بالتحديد بسبب ارتداء القناع المعروف.









وكان نبأ مشاركة الأميرين في الجزء الثامن من أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الأشهر في تاريخ الفن السابع، قد أكد مطلع العام 2017، إذ زارا معاً وبصورة سرية موقع تصوير الفيلم في استوديوهات Pinewoods الواقعة غرب العاصمة البريطانية لندن.

Prince William and Prince Harry will appear in cameo roles as stormtroopers in 'Star Wars: The Last Jedi.' https://t.co/Gvw5AOrRnO pic.twitter.com/UlumbcJpbl — ForbesLife (@ForbesLife) November 23, 2017

وبحسب صحيفة Daily Mail فقد ارتدى الأميران زي محاربي Stormtroopers الشهير في مشهد جمعهما مع الممثلين ديزي ريدلي الذي يقدم شخصية "ري" والممثل جون بويغا صاحب شخصية "فِن"، وهما شخصيتان ثائرتان تكتشفان خلال المشهد وجود قاعدة عسكرية سرية، فتطلبان نجدة محاربي، Stormtroopers، الذين يقتحمون المكان ومعهما الأميران الذي يقوم أحدهما كما ذكرنا بالحركة المضحكة مع بطل العمل.

الجدير بالذكر أن الأميرين سيحضران عرض فيلم Star Wars: The Last Jedi في العاصمة البريطانية لندن مساء الـ12 من ديسمبر/كانون الثاني 2017، في قاعة ألبرت هول الشهيرة وسيرافقان أبطال العمل على السجادة الحمراء حسب Evening Standard.



أما عرض الفيلم في باقي دول العالم والعالم العربي فسيبدأ الجمعة الـ14 من ديسمبر/كانون الثاني 2017.

