الأميران هاري ووليام شاركا في أشهر أفلام الخيال العلمي في تاريخ السينما سراً.. أحدهما ضرب البطل!

كشفت تقارير صحفية حادثة مثيرة للضحك تمحورت حول مشاركة الأميرين البريطانيين وليام وهاري، في تصوير أحد المشاهد في فيلم Star Wars: The Last Jedi كضيفي شرف.







بينيسيو ديل تورو



إذ ذكرت صحيفة Daily Mail أن أحد الأميرين اللذين ارتديا زي Stormtroopers المحاربة الشهيرة، قام بضرب البطل بينيسيو ديل تورو على خلفيته في أحد المشاهد، دون أن يعرف من هو الأمير الذي قام بذلك بالتحديد بسبب ارتداء القناع المعروف.

وكان نبأ مشاركة الأميرين في الجزء الثامن من أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الأشهر في تاريخ الفن السابع، قد أكد مطلع العام 2017، إذ زارا معاً وبصورة سرية موقع تصوير الفيلم في استوديوهات Pinewoods الواقعة غرب العاصمة البريطانية لندن.

Prince William and Prince Harry will appear in cameo roles as stormtroopers in 'Star Wars: The Last Jedi.' https://t.co/Gvw5AOrRnO pic.twitter.com/UlumbcJpbl

— ForbesLife (@ForbesLife) November 23, 2017