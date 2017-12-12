موسكو في ليبيا أيضاً.. روسيا تتعهَّد بتسهيل التوصُّل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن بلاده "ستقوم بكل ما يلزم" لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره الليبي محمد طه سيالة في موسكو "سنساعد في حل جميع المسائل في المفاوضات بين سلطات طرابلس وطبرق التي نحن على تواصل منتظم معها".

وقال لافروف "ستفعل روسيا كل ما يلزم من أجل تطبيع كامل للأوضاع في ليبيا وفي ما يتعلق بالأبعاد الدولية لاستعادة الدولة الليبية حقوقها".

غرقت ليبيا في حالة من انعدام الاستقرار منذ إطاحة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في ثورة مدعومة من حلف شمال الأطلسي ومقتله.

ومنذ سقوط نظام القذافي في 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي والتي مقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.

وتواجه حكومة الوفاق الليبية ومقرها طرابلس صعوبات لفرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية التي تشهد نزاعاً دامياً.