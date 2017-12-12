لو أجبت على هذه الأسئلة ربما تستحق الجنسية الألمانية



في الولايات المتحدة الأميركية، وفي كندا أو فرنسا، وفي كل دول العالم تقريباً، إذا أراد أي شخص أجنبي أن يكون رسمياً أحد مواطني هذا البلد، فعليه أولاً اجتياز اختبار الجنسية. وليست ألمانيا استثناءً من هذا.

فإذا كنت تريد أن تصبح مواطناً ألمانياً، يجب عليك أولاً اجتياز اختبار الجنسية.

ومن أجل الاستعداد لهذا الاختبار يوجد على الإنترنت استبيان يضم 310 أسئلة وإجاباتها، يتم سؤالك في الاختبار عن 33 سؤالاً منها.

ولاجتياز الاختبار عليك الإجابة على 17 سؤالاً على الأقل بشكل صحيح. مدة الاختبار 60 دقيقة.

يضم الاختبار أسئلة عن المعلومات الأساسية حول القانون الألماني، والتاريخ، والثقافة، والسياسة في ألمانيا. نعرض عليكم 12 سؤالاً، اخترناها لكم من هذا الاختبار.

إذا أجبت على الأقل على 7 أسئلة منها بشكل صحيح، فربما كانت لديك فرصة جيدة لاجتياز الاختبار الرسمي للحصول على الجنسية الألمانية بنجاح. والآن، هل لديك استعداد لتصبح مواطناً ألمانياً؟

كم من هذه الأسئلة الـ 12 من اختبار الجنسية الألمانية يمكنك الإجابة عنه بشكل صحيح؟



تم اختيار الأسئلة والإجابات من الموقع الرسمي لاستبيان "اختبار الحصول على الجنسية الألمانية".





1- متى يمكن حظر أي حزب في ألمانيا؟





* عند المبالغة في تكاليف حملته الانتخابية

* إذا كان يحارب الدستور

* عندما ينتقد رئيس الدولة

* إذا كان برنامجه يطرح اتجاهاً جديداً





2- تتكفل جمهورية ألمانيا الاتحادية بالعديد من الواجبات. أيّ من هذه الواجبات ليست من بينها؟







* دفع تكاليف الرحلات في الأجازات لكل مواطن

* دفع إعانة الطفل.

* دعم المتاحف.

* دعم الرياضيين والرياضيات.





3- ماذا يعني الاختصار CDU في ألمانيا؟





* الاتحاد المسيحي الألماني.

* نادي أصحاب الشركات الألمانية.

* الهيئة المسيحية الألمانية لحماية البيئة.

* الاتحاد الديمقراطي المسيحي.





4- أيّ من الحقوق الأساسية يسري على الأجانب فقط في ألمانيا؟ الحق في . .







· حماية الأسرة.

· حفظ الكرامة الإنسانية.

· حق اللجوء السياسي.

· حرية التعبير.





5- ما المقصود بقانون "حرية التنقل" في ألمانيا؟





* الحرية في اختيار مكان إقامتك بنفسك.

* حرية تغيير المهنة.

* حرية اختيار دين آخر.

* الحرية في التخفف من الملابس في العلن.





6- ماذا حدث في 9 نوفمبر 1938 في ألمانيا؟





* بداية الحرب العالمية الثانية بالهجوم على بولندا.

* خسارة النازيين الانتخابات وحل الرايخستاغ.

* تدمير المتاجر والمعابد اليهودية على يد النازيين وأنصارهم.

* هتلر يصبح رئيس الرايخ ويحظر جميع الأحزاب.





7- يرغب مايك وزيبيلا في تنظيم مظاهرة مع أصدقائهم في مكان إقامتهم في أحد شوارع ألمانيا. ماذا عليهم أن يفعلوا قبل ذلك؟







* ليس عليهم فعل أي شيء. يُسمح في ألمانيا بالتظاهر في أي مكان وفي أي أي وقت.

* يجب عليهم التبليغ بمكان وموعد المظاهرة.

* لا يمكنهم فعل أي شيء، لأن المظاهرات في ألمانيا محظورة من الأساس.

* يجب على مايك وزيبيلا أولاً تأسيس رابطة أو جمعية، لأنه لا يُسمح بالتظاهر إلا لهذه الهيئات.





8- كم عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم؟







* 25

* 23

* 21

* 28





9- امرأة شابة ترغب في الحصول على رخصة قيادة، وتخشى من الامتحان لأن لغتها الأم ليست الألمانية. ماذا تفعل؟





* يجب أن تعيش في ألمانيا لمدة عشر سنوات على الأقل قبل أن تحصل على رخصة قيادة.

* يمكنها إجراء الامتحان النظري بلغتها الأم. هناك أكثر من عشر لغات للاختيار من بينها.

* إذا كانت لا تتحدث الألمانية، فلا يحق لها الحصول على رخصة قيادة.

* عليها أن تستخرج رخصة قيادة من أحد البلدان التي تتحدث لغتها.





10- كلما زاد عدد "الأصوات الثانية" التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، كلما . . . .







* زاد عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في البرلمان.

* قل عدد الأصوات الأولى التي يمكنه الحصول عليها.

* انتقل عدد أكبر من المرشحين المباشرين للحزب إلى البرلمان

* زادت احتمالية وجوب تشكيل ائتلاف.





11- من الذي يختار المستشار الألماني؟







* الشعب

* الجمعية العمومية الاتحادية

* البرلمان الألماني

* مجلس الولايات الاتحادي





12- من هو مؤلف النشيد الوطني الألماني؟







* فريدريش فون شيلر

* كليمنس برينتانو

* يوهان فولفجانج فون جوته

* هاينريش هوفمان فون فالرزلبن