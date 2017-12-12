ترامب يعقب على اتهامه بالتحرُّش الجنسي ومطالب نواب ديمقراطيين باستقالته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017 إنه لا يعرف النساء اللائي اتهمنه بالتحرش الجنسي وقال إن ادعاءاتهن هي هجوم سياسي يدفعه الديمقراطيون رافضاً دعوات متجددة للتحقيق بشأن سلوكه.

تأتي تصريحاته بعد يوم واحد من قول البيت الأبيض إن لديه شهود عيان سيبرئون الرئيس من أي شبهة بارتكاب فعل مخالف إثر الادعاءات التي ظهرت خلال الحملة الرئاسية في عام 2016.

ويوم الإثنين دعت ثلاث نساء اتهمن في السابق ترامب بالتحرش الكونغرس الأميركي إلى التحقيق في سلوك الرئيس. وينفي ترامب الادعاءات ويقول البيت الأبيض إن السيدات يكذبن.

وتدعو نحو 50 مشرعة ديمقراطية أيضاً للتحقيق.

واتهمت أكثر من 12 امرأة ترامب بالتحرش الجنسي في السنوات التي سبقت دخوله المعترك السياسي. ولم تتحقق رويترز على نحو مستقل من الاتهامات بحق ترامب.

وقال ترامب على تويتر في إشارة إلى التحقيق الجاري بشأن زعم تدخل روسيا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وتآمر محتمل لحملته الانتخابية "رغم آلاف الساعات المهدرة والملايين الكثيرة التي أنفقت، لم يتمكن الديمقراطيون من إظهار أي تآمر مع روسيا-لذا فهم ينتقلون الآن إلى الاتهامات الزائفة والقصص المفبركة لسيدات لا أعرفهن و/أو لم ألتق بهن. أخبار زائفة!".

كما هاجم أيضاً السناتور الديمقراطية كريستين جيليبراند، التي قالت أمس الإثنين إن ترامب يجب أن يستقيل بسبب تلك الاتهامات، بعد دعوات مماثلة وجهها أربعة رجال من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في الأيام الأخيرة.

وكتبت جيليبراند على تويتر تقول "لا يمكن أن تسكتني أو تسكت ملايين السيدات اللاتي كسرن حاجز الصمت ليتحدثن بشأن الفعل غير الملائم والعار الذي جلبته إلى المكتب البيضاوي".