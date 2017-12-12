الاستخبارات الروسية تخشى على كأس العالم من "العائدين من سوريا".. وتبعث برسائل طمأنة لضيوف المونديال

حذرت أجهزة الاستخبارات الروسية الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017 من عودة جهاديين من سوريا قبل مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم والانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2018 وذلك بعد أيام على إعلان موسكو أن سوريا "تحررت بالكامل" من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قسم كبير من القوات الروسية من سوريا خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا. وبموجب الأمر الرئاسي بدأ الانسحاب الجزئي للقوات الروسية الثلاثاء.

وبدأت روسيا تدخلها العسكري في النزاع السوري عام 2015 وشنت ضربات جوية دعماً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ما شكل منعطفاً في مسار الحرب السورية التي أوقعت حتى الآن أكثر من 330 ألف قتيل وتسببت بتهجير الملايين منذ أكثر من ست سنوات.

عودة المقاتلين إلى روسيا



وصرح مدير الاستخبارات الروسية ألكسندر بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب في روسيا إن "عودة مقاتلين سابقين ضمن جماعات مسلحة مخالفة للقانون في الشرق الأوسط يشكل خطراً حقيقياً إذ يمكن أن يلتحقوا بعصابات إجرامية وخلايا أو حتى المشاركة في تجنيد مقاتلين آخرين".

وتابع بورتنيكوف أنه "مع تحرير المعاقل الأخيرة لتنظيم الدولة الإسلامية من قبل القوات الحكومية السورية بدعم من الجيش الروسي فإن قياديي التنظيم ومقاتليه سيسعون إلى البحث عن سبل لمواصلة نشاطاتهم الإرهابية على أراضي دول أخرى بما فيها روسيا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس.

وغادر نحو 40 ألف مقاتل من مختلف أنحاء العالم بما يشمل روسيا، للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد إعلان "الخلافة" في سوريا والعراق عام 2014.

وتابعت الاستخبارات أن هناك نحو 2900 جهادي روسي غالبيتهم من جمهوريات القوقاز حاربوا في العراق وفي سوريا ويضاف إليهم آلاف المقاتلين من دول آسيا الوسطى التي يقيم عدد كبير من مواطنيها في روسيا.

إحباط هجمات



تثير عودة الجهاديين المحتملة قلقاً خاصاً لأن روسيا ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم على أراضيها بين 14 حزيران/يونيو 2018 و15 تموز/يوليو كما ستشهد انتخابات رئاسية في آذار/مارس السنة المقبلة.

وأكد مدير الاستخبارات أن أجهزة الأمن ستضمن منع وقوع هجمات في 13 مدينة ستستضيف المباريات قائلاً إن "أولويتنا هي ضمان أمن المواقع التي ستتجمع فيها الحشود وكذلك البنى التحتية ومواقع رياضية تستضيف مباريات كأس العالم عام 2018 حرصاً على ألا تتحول أهدافاً لهجمات إرهابية".

وتعرضت روسيا لعدة هجمات إرهابية خلال العام الحالي إحداها في نيسان/أبريل في مترو سانت بطرسبورغ وأوقعت 14 قتيلاً.

ومضى بورتنيكوف يقول إن أجهزة الأمن الروسية أحبطت 18 مخططاً في 2017 وأوقفت أكثر من ألف مشتبه به بينما تم القضاء على 78 آخرين.

وأعلنت الاستخبارات الثلاثاء أيضاً، توقيف ثلاثة عناصر مفترضين من تنظيم الدولة الإسلامية من آسيا الوسطى كانوا يعدون لهجمات انتحارية في موسكو خلال احتفالات رأس السنة وفي الأرياف خلال حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس المقبل.

قلق على الانتخابات الرئاسية



وستبدأ حملة الانتخابات الرئاسية رسمياً في وقت لاحق هذا الشهر بعد إعلان الرئيس بوتين الأسبوع الماضي أنه سيترشح لولاية رابعة ستبقيه في الحكم حتى العام 2024 في حال فوزه بها.

وكان بوتين أمر خلال زيارة مفاجئة إلى قاعدة حميميم في سوريا الإثنين بسحب "قسم كبير" من قواته من هذا البلد.

وتنفيذاً لهذا الأمر، أعلن الجيش الروسي أن أول مجموعة من القوات الروسية المنتشرة في سوريا عادت إلى البلاد الثلاثاء ليبدأ بذلك الانسحاب الجزئي.

وقال الجيش الروسي في بيان إن "كتيبة من الشرطة العسكرية من المنطقة العسكرية الجنوبية (في روسيا) كانت منتشرة في الجمهورية العربية السورية عادت جواً عبر طائرتين عسكريتين إلى مطار محج قلعة" عاصمة داغستان.

وبث التلفزيون الرسمي صوراً للجنود وهم ينزلون من الطائرة على مدرج المطار في هذه الجمهورية الصغيرة في شمال القوقاز الروسي.

وكانت روسيا أعلنت الخميس الماضي أن سوريا "تحررت بالكامل" من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية مع أنه لا يزال يسيطر على العديد من الجيوب فيه.

ونشر بين 4 و5 آلاف جندي روسي في سوريا خلال العامين الماضيين غالبيتهم في قاعدة حميميم غرب سوريا. وتشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 40 عسكرياً روسياً في سوريا منذ بدء التدخل العسكري في 2015.