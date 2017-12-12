"حبيب الملح" يتلقَّى دعوة من بيونسيه للمشاركة في حفلة شواء خاصة.. فكم سيتقاضى نظير ذلك؟‎

ذكرت مواقع فنية تركية، أن الفنانة الأميركية بيونسيه اتفقت مع الطباخ التركي نصرت جوكتش، الشهير بـ"حبيب الملح"، على توليه مسؤولية تنظيم حفلة الشواء الخاصة التي ستقيمها في منزلها لعدد من أصدقائها.

وسيتقاضى جوكتشه أكثر من 75 ألف ليرة تركية، ما يعادل 20 ألف دولار أميركي نظير مشاركته بالحفلة وقيامه بطهي الطعام. وتأتي هذه الدعوة التي وجَّهتها بيونسيه لجوكتش أثناء استعداد الأخير لافتتاح الفرع الجديد لمطعمه الشهير "نصرت ايت"، في مدينة ميامي الأميركية، ليكون الفرع الثاني له خارج تركيا، بعد فرعه الأول في مدينة دبي.

وتعد هذه الحفلة الثانية من نوعها التي يشارك فيها الطباخ نجوم الفن في الولايات المتحدة الأميركية، إذ سبق وشارك في حفل خاص أقامه المنتج الأميركي الشهير دي جي خالد، إلى جانب العديد من فناني العالم.

❤️ @diddy @frenchmontana @djkhaled #saltbae #saltlife #salt A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Oct 19, 2017 at 7:20am PDT

ويقيم جوكتش في مدينة ميامي الأميركية، في فندق قريب من مطعمه الجديد. ويحظى الطباخ التركي بشهرة عالمية واسعة، بعد أن تناولت وسائل إعلام عديدة مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، ويتابعها أكثر من 9 ملايين متابع.

وكانت تقارير نشرتها صحف تركية في وقت سابق من هذا العام، أكدت أن فيديوهات جوكتش لم تكن عفوية، بل قام الأخير بتوقيع عقد مع وكالة إعلان أميركية لجلب النجوم لمطاعمه، وأخْذ صور معهم بغرض الترويج.

ويأتي في مقدمة النجوم والمشاهير الذين قابلهم جوكتش حتى الآن، الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، وسيلفيستر ستالون، ودي جي خالد، بالإضافة للعديد من المشاهير الأتراك، وعدد من الأمراء والملوك أبرزهم الملك الأردني وحاكم دبي.