جازف بحياته على الهواء مباشرة ليربح 15 ألف دولار.. الصين تحذر من تطبيقات البث عقب سقوط متسلقِ من ارتفاع 62 طابقاً

فجر سقوط متسلق أسطح صيني من ناطحة سحاب بينما كان يصور مقطع فيديو لنفسه ضمن تحد لتسلق الأسطح جائزته 15 ألف دولار تحذيرات في وسائل الإعلام الصينية من مخاطر البث المباشر.

ولقي وو يونغ نينغ (26 عاماً) حتفه بعد سقوطه من مبنى ارتفاعه 62 طابقاً في وسط الصين يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني وهو اليوم الذي توقف فيه عن نشر مقاطع الفيديو بشأن مغامراته فوق ناطحات السحاب على موقع التدوين المصغر الصيني ويبو.

وبعدها بشهر أكدت صديقته وفاته في تدوينة على ويبو.

وقالت وسائل الإعلام في مطلع الأسبوع إن وو، الذي كان له أكثر من ستين ألف متابع على حسابه في ويبو، كان يريد الفوز بجائزة قيمتها 100 ألف يوان (15110 دولارات) لتصوير حيلة جسدية فوق مركز هوايوان هوا في تشانغشا عاصمة إقليم هونان.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية اليوم إن وفاته تذكرة بضرورة وجود إشراف أقوى على تطبيقات البث المباشر.

وكتبت الصحيفة في افتتاحية "بعض هذه (التطبيقات) يسعى لتحقيق الإثارة من خلال أمور مخلة أو خطيرة وهدفها هو اجتذاب المزيد من المشاهدات وتحقيق الربح".