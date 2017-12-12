شروط الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقابل تسليم سلاح أتباعه

وضع رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، شروطاً كي يقوم أتباعه بتسليم أسلحتهم التي استخدموها في قتال تنظيم الدولة الإسلامية للحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم السبت 9 ديسمبر/كانون الأول النصر النهائي على التنظيم المتشدد وأشار إلى "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".

ونظمت القوات المسلحة العراقية عرضاً عسكرياً احتفالاً بالنصر في بغداد يوم الأحد.

وفي كلمة بثها التلفزيون طالب الصدر وفق ما ذكرت وكالة رويترز بمنح مقاتليه، الذين أتى معظمهم من مناطق حضرية فقيرة في بغداد ومدن جنوب العراق، وظائف أو ضمهم للقوات المسلحة وقوات الأمن العراقية.

كما طالب الحكومة "بالعناية بعوائل الشهداء" الذين سقطوا أثناء الحرب التي استمرت ثلاثة أعوام ضد الدولة الإسلامية.

وسرايا السلام التابعة للصدر هي جزء من قوات الحشد الشعبي الشيعية التي تشكلت رداً على التقدم السريع للدولة الإسلامية في أنحاء العراق عام 2014. وتسلح إيران وتدرب العديد من جماعات الحشد الشعبي لكن ليس الجماعة التابعة للصدر.

وكانت حركة حزب الله النجباء، التي تدعمها إيران وتضم نحو عشرة آلاف مقاتل وتعد واحدة من أهم الجماعات المقاتلة في العراق، قالت الشهر الماضي إنها ستسلم أي أسلحة ثقيلة لديها إلى الجيش فور هزيمة الدولة الإسلامية.