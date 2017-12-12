مقتل فلسطينيَّيْن جراء استهداف إسرائيلي لدراجة نارية شمالي غزة

قُتل فلسطينيان اثنان، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، جرّاء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لدراجة نارية، شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأفاد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بـ"وصول شهيديْن إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، جراء استهداف دراجة نارية في بيت لاهيا، وهما حسن غازي نصرالله، ومصطفى مفيد السلطان".

وأفاد مراسل "الأناضول" أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً على الدراجة النارية، في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أُصيب 4 فلسطينيين بجراح مختلفة، إحداها وصفت بـ"الخطيرة"، جرّاء اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة؛ احتجاجاً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومنذ الجمعة الماضي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي، رفضاً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.