بعد 4 سنوات على زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.. اللبنانية ليلى اسكندر: اعتقنت الإسلام

كشفت المغنية اللبنانية ليلى اسكندر، المتزوجة من الممثل السعودي يعقوب الفرحان، أنها اعتنقت الإسلام، لكنها لم تفصح من قبل عن هذا الموضوع، وذلك عبر كليب مصور نشر على موقع سناب شات، سجّل محادثة بينها وبين سيدة سعودية في أحد الأعراس لم يفصح عن هويتها.









وقالت ليلى اسكندر من خلال البث المباشر، إنها تحترم العادات والتقاليد في السعودية، حيث انتقلت للعيش مع زوجها، وإنها ارتدت عباءة عند دخول الرجال إلى صالة النساء في حفلات الزفاف.

وأضافت ليلى أنها تخجل بطبيعتها ولا تستطيع أن تتواجد بملابس غير ملائمة مع عادات السعودية، رغم أن البعض قد لا يتوقع منها هذا، كونها لبنانية ومسيحية، قبل أن تكشف أنها اعتنقت الإسلام ولم تعلن عن ذلك.

وكان زوج الممثلة قد قال في لقاء تلفزيوني عام 2016، إن زوجته تقرأ القرآن وتصوم شهر رمضان، رغم احتفاظها بديانتها المسيحية، بعد زواجهما عام 2013 .



وبحسب الفرحان، فإن زوجته (مغنية شهيرة) نشأت في عائلة مسيحية علمتها قراءة المعوذات والفاتحة منذ كانت طفلة.

وكان الممثل السعودي أثار جدلاً واسعاً في بلاده لزواجه من المغنية، بسبب عدم إشهار الزوجة لإسلامها، ولكون الزواج تمّ مدنياً، وهو ما وصفه مقدم البرنامج بـ"السابقة في المجتمع السعودي".



لكن الفرحان برّر زواجه في لقاء تلفزيوني، ودافع بكل ثقة عن اقتناعه بزواجه المدني، مشدداً على أنه لجأ لذلك لأن إجراءات التصريح بالزواج الشرعي طالت بسبب الإجراءات الكثيرة التي تطلبها عقد زواجهما كسعودي ولبنانية في دولة الإمارات، حيث كانا ينويان الزواج.