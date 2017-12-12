حقيقة الطفل المصري الذي عرض بيع كليته لعلاج جدته

كشفت السلطات المصرية حقيقة قصة الطفل محمد حامد المحلاوي، الذي عرض بيع كليته لعلاج جدته، وأثار تعاطف المصريين.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه وفور علم الوزارة أن هناك طفلاً قد عرض كليته للبيع ليعالج جدته التي قدمت له الرعاية عقب وفاة والده، قام فريق التدخل السريع المركزي بتوجيه الفريق المحلي بكفر الشيخ لبحث الحالة.

واتضح أن الطفل يدعى محمد حامد السيد سعد المحلاوي، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وهو في الصف الخامس الابتدائي الأزهري، واتضح أيضاً أن والده غير متوفى كما يدعي، واسمه حامد السيد سعد المحلاوي، وهو مدرس أزهري بالمعاش، ويتقاضى الطفل نفقة شهرية قدرها 300 جنيه شهرياً، نتيجة طلاق والديه، بحسب العربية نت.

إقرأ القصة كاملة هاف بوست عربي