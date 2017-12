صحفيّة سابقة في قناة الجزيرة تتعرّض لموقف "عنصري" في شيكاغو بسبب قرار ترامب حول القدس.. الحادثة أدّت لطرد السائق

ادَّعت امرأةٌ مسلمة أنَّ سائق أوبر يهودي رفض السماح لها بركوب سيارته لأن "القدس ملكٌ لليهود".

وقالت مها أحمد، وهي منتجة برنامج The Morning Shift الإذاعي في راديو شيكاغو العام، والتي عملت سابقاً في قناة الجزيرة، إنه رفض السماح لها بالركوب بينما كانت تقف في الشارع مع أسرتها الصغيرة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت أنها كانت تنتظر على الرصيف البحري بولاية شيكاغو عندما جاءت سيارتها - التي يقودها رجل.

ولكن عندما حاولت فتح الباب، كما ادعت في منشورٍ على موقع تويتر، لم يفتح السائق القفل.

فكتبت قائلة: "بدلاً من ذلك فقد أنزل النافذة الجانبية للركاب واتضح لي أنه يريد أن يقول شيئاً. وعندما اتجهت إليه قال لي إنَّه يهودي"، فقالت له: "حسناً ماذا يعني هذا؟"، فكرَّر كلامه: "أنا يهودي ولن أستطيع أن أقلّك".

Guy rolls up, I immediately try to open up the back door, but he won't unlock it. Instead lowers his passenger side window and obv wants to say something. I step up and he's like "I can't take you, I'm Jewish." I'm like....... "Ok so?" He repeats "I'm Jewish, I can't drive you."

— Meha (@Meha) December 11, 2017