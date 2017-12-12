صحفيّة سابقة في قناة الجزيرة تتعرّض لموقف "عنصري" في شيكاغو بسبب قرار ترامب حول القدس.. الحادثة أدّت لطرد السائق

ادَّعت امرأةٌ مسلمة أنَّ سائق أوبر يهودي رفض السماح لها بركوب سيارته لأن "القدس ملكٌ لليهود".

وقالت مها أحمد، وهي منتجة برنامج The Morning Shift الإذاعي في راديو شيكاغو العام، والتي عملت سابقاً في قناة الجزيرة، إنه رفض السماح لها بالركوب بينما كانت تقف في الشارع مع أسرتها الصغيرة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت أنها كانت تنتظر على الرصيف البحري بولاية شيكاغو عندما جاءت سيارتها - التي يقودها رجل.

ولكن عندما حاولت فتح الباب، كما ادعت في منشورٍ على موقع تويتر، لم يفتح السائق القفل.

فكتبت قائلة: "بدلاً من ذلك فقد أنزل النافذة الجانبية للركاب واتضح لي أنه يريد أن يقول شيئاً. وعندما اتجهت إليه قال لي إنَّه يهودي"، فقالت له: "حسناً ماذا يعني هذا؟"، فكرَّر كلامه: "أنا يهودي ولن أستطيع أن أقلّك".

Guy rolls up, I immediately try to open up the back door, but he won't unlock it. Instead lowers his passenger side window and obv wants to say something. I step up and he's like "I can't take you, I'm Jewish." I'm like....... "Ok so?" He repeats "I'm Jewish, I can't drive you." — Meha (@Meha) December 11, 2017

وادّعت المرأة أنَّ عائلتها - وهما طفلان في الثانية والخامسة من عمرهما - كانوا في ذلك الوقت يريدون ركوب السيارة إذ كانوا يشعرون بالبرد.

ولكن الرجل أضاف: "أنا يهودي، ولن أسمح لكِ بذلك"، قبل أن يُظهر لها القلادة التي يرتديها لإثبات إيمانه اليهودي.

وواصلت مها: "قال: "أنا يهودي"، ثم صاح: "القدس لنا، ولا يمكنني أن أقلّك".

Then he's like "I'm Jewish, JERUSALEM BELONGS TO THE JEWS, I CAN'T DRIVE YOU." Finally I'm like "well you can cancel this ride bc I'm not about to get hit with a fee." (This was my first mistake.) — Meha (@Meha) December 11, 2017

فقلت له في النهاية: "حسناً يمكنك إلغاء هذه الرحلة فأنا على وشك دفع رسومٍ عليها".

وتقول مها، إنَّها تلقت رسالةً إلكترونيةً من شركة أوبر بعد ذلك. وأضافت أنَّ أحد ممثلي الشركة قال لها إنَّه "آسفٌ لسماع تجربتها"، لكنه قال إنَّه لن يكون من الممكن التحقق من ذلك بسبب نقص الأدلة.

ولكن في بيانٍ لموقع ديلي ميل، قالت مُتحدِّثة باسم شركة أوبر: "ليس هناك مكانٌ للتمييز في تطبيق أوبر. ما أُبلغ عنه غير مقبول وقد طردنا هذا السائق من تطبيق أوبر".

يأتي هذا الادعاء بعد أيامٍ من اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل في خطوةٍ أزعجت الكثير من المسلمين فى جميع أنحاء العالم.