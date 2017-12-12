لأول مرة منذ اكتشافه.. العلماء يتوصلون إلى علاج لمرض هنتنغتون

تمكن باحثون من جامعة لندن البريطانية، لأول مرة، من تطوير دواء تجريبي لعلاج مرض هنتنغتون، الذي لم تُعرف له علاجات سابقاً، والأدوية المستخدمة مع المصابين به هي لتخفيف الأعراض فقط.

وحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، فإن الدواء الجديد يعمل على تثبيط البروتين المسبب لمرض هنتنغتون عن طريق حقن مادة علاجية معينة تدعى "أيونيكس إتش تي تي" في العمود الفقري.

وداء هنتنغتون هو اضطراب وراثي شديد في الجهاز العصبي، ويتسبب هذا المرض في تدمير خلايا الدماغ، كما يتسبب في حدوث حركات لا إرادية للجسم إلى جانب اضطراب عقلي تعقبه الوفاة.

وأخذ المرض اسمه من اسم أول من اكتشفه، وهو جورج هنتنغتون، الطبيب الأميركي الذي كان أول من وصف هذا المرض في عام 1872.

وشملت التجارب على الدواء 46 مريضاً في المراحل الأولى من المرض، ويخضعون للعلاج في 9 مراكز طبية في بريطانيا وألمانيا وكندا.

ودفع نجاح التجارب المخبرية الأولية شركة "روش" السويسرية للأدوية إلى ترخيص الدواء الجديد.

وقالت البروفيسورة ساره تبريزي، كبير الباحثين في علم الأعصاب الإكلينيكي في جامعة لندن، إن قدرة الدواء الجديد على تثبيط البروتين المسبب لمرض هنتنغتون يعد "إنجازاً طبياً".

وأضافت تبريزي أن المهمة الآن هي الانتقال إلى تجارب أوسع نطاقاً، لمعرفة ما إذا كان الدواء المذكور قادراً على إبطاء تقدم المرض.