محققون أميركيون: أعمال إسرائيل بغزة وراء هجوم منهاتن

قالت شبكة سي إن إن الأميركية، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن الدافع وراء تنفيذ هجوم نيويورك، هو "أعمال إسرائيل الأخيرة في غزة"، وفقاً لما أطلع عليه المشتبه به المحققين.

وأشار مفوض الشرطة جيمي أونيل، إلى أنّ المهاجم "شاب يدعى عقائد الله، ويبلغ من العمر 27 عاماً"، وقد تم اعتقاله في موقع الحدث.



وذكر أونيل أن الهجوم، الذي تم باستخدام "قنبلة أنبوبية"، تسبب بإصابة 4 أشخاص بينهم المهاجم. ولفت إلى أن 3 من المصابين جروحهم بسيطة، فيما أصيب المهاجم بحروق في منطقة البطن واليدين.



ووصفت السلطات في نيويورك القنبلة بأنها "ذات تكنولوجيا منخفضة، وكانت مثبتة على المهاجم بواسطة شرائط البلاستيك ولاصق الفيلكرو".



ونوه مسؤولون قانونيون إلى أن "الهجوم مستوحى من تنظيم داعش، لكن يبدو أن المنفذ لا يربطه اتصال مباشر مع ذلك التنظيم"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.



وقع الحادث مع اقتراب احتفالات آخر السنة التي تجتذب مئات آلاف السياح إلى المدينة، الأكثر كثافة سكانية في الولايات المتحدة. وتايمز سكوير تعد موقعاً شديد الحساسية، حيث يتجمع سنوياً نحو مليون شخص للاحتفال بالعام الجديد.



وتعتبر نيويورك هدفاً للتنظيمات الإرهابية، وهي تخضع لمراقبة أمنية مشددة مع آلاف الشرطيين المنتشرين بشكل دائم في مواقعها السياحية الكثيرة.



ويأتي اعتداء الإثنين بعد أقل من ستة أسابيع من اعتداء دامٍ في مانهاتن، في 31أكتوبر/تشرين الأول 2017، بشاحنة خفيفة أوقع ثمانية قتلى و12 جريحاً، وكان أول اعتداء يوقع قتلى في نيويورك منذ اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001.



