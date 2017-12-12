ناقشا استعدادات المقاومة.. اتصال هاتفي بين قاسم سليماني وقادة "سرايا القدس" في فلسطين

قالت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن قياداتها تلّقت اتصالاً هاتفياً من قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لبحث "جهوزية المقاومة الفلسطينية".

وأضافت "سرايا القدس"، في بيان وصلت "الأناضول" نسخة منه: "أجرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، مساء اليوم، اتصالاً بقيادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".

ونقل البيان عن سليماني تأكيده على "دعم إيران الكامل والشامل للمقاومة الفلسطينية".

وأوضح البيان أن سليماني "شدد على جاهزية كافة حركات المقاومة في المنطقة للدفاع عن المسجد الأقصى".

ويأتي الاتصال بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس (بشقيها الغربي والشرقي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

إلى ذلك قال وزير الدفاع الإيراني البريجادير جنرال أمير حاتمي، اليوم، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيعجل بدمار إسرائيل، في حين أجرى قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني اتصالات هاتفية بجماعتين مسلحتين فلسطينيتين، وتعهد بدعمهما.

وشجب زعماء إيران القرار الذي أعلنه ترامب، الأسبوع الماضي، بما في ذلك نقل السفارة الأميركية إلى القدس. ودعم القضية الفلسطينية ومعارضة إسرائيل كان دوماً جزءاً مهماً من السياسة الخارجية منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن حاتمي قوله، اليوم، إن الخطوة التي اتخذها ترامب "ستعجل بدمار النظام الصهيوني، وستُعزز من وحدة المسلمين".

وقال رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة، الجنرال محمد باقري، إن "الخطوة الحمقاء" التي اتخذها ترامب قد تكون بداية انتفاضة فلسطينية جديدة.

وتدعم إيران منذ فترة طويلة عدداً من الجماعات المناهضة لإسرائيل، بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية، التي قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني البريجادير جنرال حسين سلامي، إنها "أقوى من النظام الصهيوني".