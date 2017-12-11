بوتين: القرار الأميركي بشأن القدس يزعزع استقرار الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن روسيا وتركيا متفقتان على أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الإثنين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة إن قرار وضع القدس، ينبغي أن يتخذ في ضوء نتائج مباحثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبحث بوتين خلال لقائه أردوغان العلاقات التجارية والاقتصاديية والعسكرية والمشاريع العملاقة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية على رأسها التطورات في سوريا.

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، في ضوء القرارات المتخدة من حكومتي البلدين، وإزالة كافة المعوقات التجارية والاقتصادية.

وقال: "في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهدت صادرات تركيا من المنتجات الزراعية إلى روسيا زيادة بنسبة 1.8 بالمئة".

ولفت إلى الزيادة الكبيرة في عدد السياح الروس من 866 ألف العام الماضي، إلى 4 ملايين سائح العام الجاري.

وذكر أنّ أعمال بناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية، من قبل روسيا في ولاية مرسين جنوبي تركيا، بدأ تنفيذها، بالموازاة مع تقدم في تنفيذ مخطط "السيل التركي" للغاز الطبيعي.

وأوضح أنّ السيل التركي سينعكس إيجابيًا على أمن تركيا من ناحية الطاقة، وإلى توسيع شبكة نقل الغاز الروسي.

وحول الأوضاع في سوريا، قال بوتين إنّ "الأراضي السورية بالكامل نُظفت من الإرهابيين، وفي حال ظهرت نقاط ومناطق مقاومة من الإرهابيين، سنقوم بالرد المناسب عليها".

وأضاف: "بحثنا الاستعدادات حول عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيتم مطلع العام المقبل".

وأردف: "بحثنا مع الأسد (رئيس النظام السوري) موضوع المشاركين في المؤتمر، وشكل الدولة السورية، والدستور والانتخابات التي ستجري بإشراف الأمم المتحدة، وقرار وضع القدس، ينبغي أن يتخذ على ضوء نتائج مباحثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وحول اعتراف واشنطن بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، لفت إلى أنّ هذا الاعتراف سيزيد الأوضاع سوءًا وسيخل بالتوازنات، وقال: "يمكن للقرار أن ينسف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين".

وأكد بوتين مشاركة بلاده كعضو مراقب في قمة منظمة التعاون الإسلامي، بعد غدٍ الأربعاء في إسطنبول.

وأضاف متحدثاً في أنقرة إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن روسيا تأمل في توقيع اتفاقات ائتمان لصناعة الدفاع مع تركيا في المستقبل القريب.

