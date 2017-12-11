3 نساء اتَّهمن ترامب بالتحرش الجنسي يطالبن الكونغرس بالتحقيق في تاريخ إساءاته الجنسية

كرَّرت ثلاث نساء اتَّهمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام الفائت بالتحرش الجنسي، رواية شهاداتهن ضده الإثنين، 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، وطالبن الكونغرس بفتح تحقيق في قضاياهن.

وسبق أن أدلت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 وأكثر من 70 عاماً بشهاداتهن أثناء الحملة الرئاسية الأميركية في 2016. وكرَّرن الإثنين رواياتهن أثناء البرنامج الصباحي لقناة إن بي سي، التي سارع البيت الأبيض إلى اعتبارها "اتهامات غير صحيحة".

وروت ريتشل كروكس، التي كانت في سن الـ22 في 2005 كيف قبّلها الثري في فمها بغير رضاها، عندما كانت موظفة استقبال في برج ترامب.

وأوضحت أنها شعرت "أنها مهددة إلى حد ما"، كما لو أنه "لم يكن أمامها من خيار آخر".

وقالت "أطالب لذلك أعضاء الكونغرس بوضع انتماءاتهم السياسية جانباً، والتحقيق في تاريخ ترامب في الإساءات الجنسية".

من جهتها قالت جيسيكا ليدز، إن ترامب تحسَّس جسدها بغير رضاها في طائرة في السبعينيات. وقالت "كانت يداه في كل مكان، كان يقبلني ويتحسَّسني".

كذلك روت سمانثا هولفي التي شاركت في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة التي ينظمها ثري العقارات ترامب، أنه كان يزور المرشحات في الكواليس وينظر إليهن بشبق، كما لو كن "قطعاً من اللحم".