أكبر نصاب في العالم يتعرَّض لعملية احتيال في مصر.. ذئب وول ستريت يكتب رسالة لجمهوره

تعرَّض بطل فيلم ذئب وول ستريت الحقيقي لعملية نصب، من قبل أشخاص نظَّموا له ندوة كان مقرراً عقدها، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017، بملعب في القاهرة.



وكتب غوردان بلفورت الذي عرف بأكبر نصاب في العالم - وجسَّد النجم ليوناردو دي كابريو في الفيلم سيرته الذاتية- أنه تعرَّض لعملية نصب، من قِبَل منظم الفعالية، الذي اختفى ولم يقبل التحدث أو حجز تذاكر سفره.



بلفورت دعا الذين اشتروا تذاكر الندوة إلى تتبع النصاب وتسليمه للشرطة. وقال إن ما حدث شيء مزعج تماماً موضحاً أنه قام بتنبيه الصحافة المصرية والبرامج التلفزيونية لما جرى.

