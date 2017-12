كريستوفر بلامر "يمحو" كيفن سبيسي ويترشح لنيل جائزة غولدن غلوب

أظهرت اختيارات أعضاء رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، المانحة لجائزة غولدن غلوب العريقة، أن الاحتفال الـ75 بالجائزة التي تمنح عن أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية لعام 2018، سيكون مختلفاً هذا العام، نظراً لتنوع الأعمال المرشحة بين الكوميدي والحربي والرومانسي، والأهم دخول أفلام محدودة الإمكانات المادية للساحة، بعد غياب أباطرة التحرش بهوليوود، الأمر الذي فتح أبواباً جديدة للقادمين من الخلف.



فقد أعلن في هوليوود، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، عن قائمة الأعمال الفنية المرشحة لنيل الجائزة، التي تعتبر مؤشراً لنيل جائزة الأوسكار، على أن يقام هذا الحفل في الـ7 من يناير/تشرين الثاني 2018، وسيقدمه هذا العام مقدم البرامج الكوميدية الأميركي سيث مايرز.

محو دور المتحرش

وكانت أبرز المفاجآت ترشح الممثل البريطاني الثمانيني كريستوفر بلامر، لنيل الجائزة عن أفضل دور مساعد في فيلم All the Money in the World، الذي مثّله بعد أن قرر مخرج العمل ومواطنه المخضرم ريدلي سكوت الاستعانة بدلاً من الممثل الأميركي كيفن سبيسي، المتهم بالتحرش بعدد من الذكور، أو بالأحرى لمحو دوره، فأعاد تصوير كل مشاهده بعد الفضيحة الجنسية التي تعرض لها أخيراً، وكلفته أيضاً دور البطولة في مسلسل House of Cards.

In an unprecedented move, Ridley Scott has re-cast Kevin Spacey in his J. Paul Getty thriller 'All the Money in the World' one month before the film's release https://t.co/xakrvxfjgb pic.twitter.com/vDknkYGsRs — Hollywood Reporter (@THR) November 9, 2017



ووصفت صحيفة The New York Times اختيار أعضاء رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المانحين للجائزة، ويبلغ عددهم 93 عضواً لبلامر، بأنه "خطوة على طريق تقدير المخرج ريدلي سكوت، الذي قرر محو دور كيفن سبيسي في آخر لحظة".



ففي خطوة غير مسبوقة في تاريخ هوليوود السينمائي، وصفتها الصحافة بـ"الجريئة"، ألغى المخرج سكوت، بالاتفاق مع منتجي فيلم All The Money In The World، دورَ سبيسي، و"محاه بالكامل" من الفيلم، قبل أن يعرض بـ6 أسابيع فقط.

وللمفارقة، فقد كان بلامر اختيارَ المخرج الأول للدور، إلا أن شركة Sony المنتجة للعمل أرادت الاستعانة باسم أكبر، فأسندت الدور لسبيسي.

أفلام غير مألوفة

وجاء في تقرير الصحيفة كذلك أن المصوتين لنيل جوائز هذا العام، قدّموا ترشيحات لتشكيلة "غير مألوفة من 6 أفلام"، أظهروا فيها دعمهم لفيلم غير باهظ الإنتاج Three Billboards Outside Ebbing Missouri، الذي سيضمن له مثل هذا الترشيح انتباه نقاد هوليوود.

أما أكبر عدد من الترشيحات وبلغ عددها 7 فقد كانت من نصيب آخر أفلام المخرج غوليرمو ديل تورو، والذي يميل إلى الفانتازيا والخيال العلمي The Shape of Water، ورشح لنيل جائزة أفضل عمل درامي وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور رئيسي، وأفضل ممثلة دور مساعد.











تدور قصة فيلم The Shape of Water التي تصنف على أنها خيالية، في فترة الحرب الباردة، ما بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي "سابقاً".



ففي أحد المعامل السرية الخاصة بالحكومة الأميركية، التي تستخدم لإجراء الأبحاث والتجارب بغرض التفوق على السوفييت، تعمل "إليزا"، وهي فتاة صماء تعيش حياة رتيبة لا متعة فيها، وتعاني من الوحدة، والصمت اللذين يخيّمان على المعمل، إلى أن تكتشف مع زميلتها "زيلدا" إجراء الحكومة لتجربة سرية خطيرة، بهدف تحويل أحد الرجال إلى رجل يعيش في الماء فيما يشبه حورية البحر، وسيختلف شكله عن البشر الطبيعيين.



يلي فيلم The Shape of Water، عمل درامي آخر يحمل عنوان The Post، ويحكي عن محاولة رئيسة تحرير صحيفة واشنطن بوست الصحفية كاثرين غراهام "ميريل ستريب"، المحافظة على إدارة مؤسستها الإعلامية، بعد فضيحة ووترغيت السياسية، التي فجّرها صحفيان يعملان لديها، وهو من إخراج ستيفن سبيلبيرغ.



ويليهما فيلم Three Billboards Outside Ebbing Missouri، الذي يحكي قصة كفاح سيدة من أجل حثِّ الشرطة على البحث عن قاتل ابنتها.

كما نال فيلم Dunkirk الحربي للمخرج كريستوفر نولان ترشيحاً عن فئة أفضل عمل درامي، الذي تناول فيه أحداث معركة في الحرب العالمية الثانية، وكذلك الفيلم الرومانسي Call me by your Name.

التحرر من سطوة الإمبراطور المتحرش

صحيفة The New York Times لفتت في تقريرها إلى أن هذه الترشيحات تخلو من سطوة المنتج السينمائي هارفي وينشتاين، الذي أطاحت به الفضائح الجنسية مؤخراً، الذي ظل على مدى 3 عقود متحكماً في معظم ما تقدمه السينما الأميركية للعالم، سواء من ناحية الإنتاج أو اختيار الأبطال، مما أفسح المجال لدخول بعض الأفلام ذات الإنتاج قليل التكلفة، ودون أسماء لامعة في اللعبة.



تلفزيونياً، هيمن مسلسل Big Little Lies، وهو من إنتاج HBO على الترشيحات الخاصة بالشاشة الفضية، فحصل على 6 ترشيحات لنيل أكثر من جائزة، ومن بينها جائزة أفضل مسلسل limited series، كما ترشحت بطلتاه الأميركية ريس وذرسبون والأسترالية نيكول كيدمان لنيل جائزة أفضل دور بطولة في عمل درامي، أما لورين ديرن وسيلسن وود زميلتيهما في العمل فقد ترشحتا لنيل جائزة أفضل دور مساعد.

فيما يلي أبرز الترشيحات والجوائز

الأفلام



أفضل فيلم/ دراما



Call Me by Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

أفضل فيلم/كوميدي أو موسيقي



The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird



أفضل فيلم كرتون



The Boss Baby

Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent



أفضل فيلم أجنبي



A Fantastic Woman

First They Killed My Father

In the Fade

Loveless

The Square



أفضل ممثل دور رئيسي/ دراما



تيموثي شلمت , Call Me by Your Name

دانييل دي لويس , Phantom Thread

توم هانكس, The Post

غاري أولدمان, Darkest Hour

دينزيل واشنطن, Roman J. Israel, Esq.



أفضل ممثلة دور رئيس/ دراما



جيسيكا تشاستين Molly's Game

سالي هوكنز The Shape of Water

فرانسيس مكدرميد Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

ميريل ستريب, The Post

ميشيل ويليامز, All the Money in the World



أفضل ممثل/ فيلم موسيقي أو كوميدي



ستيف كاريل, Battle of The Sexes

أنسيل إلغورت, Baby Driver

جيمس فرانكو, The Disaster Artist

هيو جاكمان, The Greatest Showman

دانييل كالويا, Get Out

أفضل ممثلة/ فيلم موسيقي أو كوميدي



جودي دينش, Victoria & Abdul

مارغو روبيو, I, Tonya

ساورس رونان, Lady Bird

إيما ستون, Battle of the Sexes

هيلين ميرين, The Leisure Seeker









أفضل مخرج

غوليرمو ديل تورو, The Shape Of Water

مارتن مكدانا, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

كريستوفر نولان, Dunkirk

ريدلي سكوت, All the Money In The World

ستيفن سبيلبيرغ, The Post