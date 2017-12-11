زلزال في إيران قوته 6 درجات وهزة أرضية تضرب شمالي العراق

ضربت، مساء اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، مدينة حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية شمالي العراق.

وقال عبد الكريم تقي، مسؤول المراصد الخارجية في هيئة الأنواء الجوية العراقية (حكومية)، في تصريح للأناضول، إنّ "هزة أرضية ضربت، مساء اليوم، أطراف مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية".

وأضاف أن "الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.5 على مقياس ريختر".

وحتى الساعة (16.00 تغ)، لم يؤكد المسؤول أو ينف وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية، لكن ناشطين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا صوراً تظهر انهيارات صخرية في منطقة دربنديخان جنوب السليمانية.

وتتخوف الحكومة العراقية من تأثر سد دربنديخان بمحافظة السليمانية وسد الموصل، شمالي البلاد، بالهزات الأرضية الارتدادية.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أسفر زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه شمال شرقي العراق، عن مقتل المئات، معظمهم في إيران، وإصابة الآلاف.

وفي إيران ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالاً شدته ست درجات ضرب غربي البلاد

وكان مركز الزلزال قريباً من بلدة إيزجيلي لكن سكان مدينة كرمانشاه، كبرى مدن المنطقة، شعروا بالهزات أيضاً.

كان زلزال شدته 7.3 درجة ضرب غرب إيران الشهر الماضي فقتل ما لا يقل عن 530 شخصاً وأصاب الآلاف.