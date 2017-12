انفجار نتيجة قنبلة يدوية في وسط مانهاتن بنيويورك.. والشرطة تجلي ركاب المترو

أعلنت شرطة نيويورك الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017 توقيف مشتبه به في انفجار وقع في مانهاتن فيما هرعت وحدات من الشرطة لإجلاء الركاب من محطة مترو أنفاق تعرضت للانفجار وسط مانهاتن.

ووقع الانفجار في ساعة الذروة بعيد ال7,30 بالقرب من محطة بورت أوثوريتي القريبة من ساحة تايمز سكوير.

وتابعت الشرطة على تويتر أنها أمرت قطارات الأنفاق بتجاوز هذه النقطة المكتظة في نيويورك.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية الصنع.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) ١١ ديسمبر، ٢٠١٧