انفجار نتيجة قنبلة يدوية في وسط مانهاتن بنيويورك.. والشرطة تجلي ركاب المترو

أعلنت شرطة نيويورك الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017 توقيف مشتبه به في انفجار وقع في مانهاتن فيما هرعت وحدات من الشرطة لإجلاء الركاب من محطة مترو أنفاق تعرضت للانفجار وسط مانهاتن.

ووقع الانفجار في ساعة الذروة بعيد ال7,30 بالقرب من محطة بورت أوثوريتي القريبة من ساحة تايمز سكوير.

وتابعت الشرطة على تويتر أنها أمرت قطارات الأنفاق بتجاوز هذه النقطة المكتظة في نيويورك.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية الصنع.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC — NYPD NEWS (@NYPDnews) ١١ ديسمبر، ٢٠١٧

ونقلت قناة (دبليو.ايه.بي.سي) التلفزيونية المحلية عن مصادر من الشرطة قولها إنه يحتمل أن تكون قنبلة انفجرت في إحدى الأنابيب في ممر تحت الأرض في محطة بورت أوثوريتي.

وذكرت وسائل إعلام إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح وذكر تلفزيون (دبليو.بي.آي.إكس) نقلاً عن مصادر إن رجلاً "ربما يحمل عبوة ناسفة أخرى" اعتقل في محطة مترو الأنفاق.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي على تويتر أنه تم إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانفجار.

وكان هجوم بالشاحنة أوقع في مانهاتن ثمانية قتلى خلال الاحتفال بعيد "هالوين" في ما يشكل أسوأ هجوم منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.