ثلاث مواجهات نارية بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي أجريت، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، في مدينة نيون السويسرية عن 3 مواجهات نارية.

فريال مدريد الإسباني يصطدم بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في لقاء خارج التوقعات حيث أنهما سيحاولان استعادة ذاكرة المواجهات التي جمعت بينهما في الأعوام السابقة.

وسبق لكلا الفريقين أن لعبا مع بعضهما البعض ست مرات، حقق الريال الفوز في مباراتين، ومثلهما حقق سان جيرمان الفوز، وخيم التعادل بينهما في مباراتين.

ففي مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993، فاز ريال مدريد على سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف، إلا أن الفريق الفرنسي حقق الفوز في إياب ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف.

وفي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1994، فاز سان جيرمان بهدف نظيف في ذهاب ربع النهائي ليتعادلا إياباً بهدف لكل منهما.

وفي مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2015، تعادل الفريقان سلبياً في باريس، بينما حقق الملكي الفوز على ملعبه بهدف نظيف.

كما أسفرت قرعة ثمن النهائي عن مواجهة أخرى نارية بين فريقي تشيلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني.

وسبق لكلا الفريقين أن لعبا مع بعضهما البعض 12 مرة في هذه البطولة القارية، حيث حقق تشيلسي الفوز في أربع مواجهات، في الوقت الذي فاز فيه برشلونة في ثلاث مواجهات، وخيم التعادل بينهما في خمس مواجهات.

وسبق لكلا الفريقين أن أوقعتهما القرعة وجهاً لوجه في ثمن النهائي في مواجهتين، الأولى في عام 2005 عندما تأهل الفريق اللندني للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف مقابل هدفين، قبل أن يحقق الفوز على ملعبه بأربعة أهداف لهدفين.

أما اللقاء الثاني بينهما في ثمن النهائي فكان في عام 2006، وكان التأهل للدور التالي من نصيب برشلونة عندما فاز ذهاباً بهدفين لهدف، قبل أن يتعادلا إياباً بهدف لكل منهما.

وسيلعب بشيكطاش مع بايرن ميونيخ الألماني في لقاء قوي من الجانبين في ظل المستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعبو الفريقين خلال مرحلة المجموعات.

وسبق لبايرن ميونيخ أن تغلب على بشيكطاش ذهاباً وإياباً في مرحلة المجموعات لموسم 1997-1998 بنتيجة واحدة وهي 2-0 في كلا المواجهتين.

أما بقية مباريات ثمن النهائي فهي ليفربول الإنكليزي مع بورتو البرتغالي، ويوفينتوس الإيطالي مع توتنهام الإنكليزي، وبازل السويسري مع مانشستر سيتي الإنكليزي، وإشبيلية الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، وشاختار الأوكراني مع روما الإيطالي.

ستقام مباريات الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير/ شباط المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 6 و7 و13 و14 مارس/آذار المقبل.