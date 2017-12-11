هذا الطفل أصبح مليونيراً بسبب قناته على اليوتيوب.. كيف جنى ابن الـ6 سنوات 11 مليون دولار خلال عام؟



إنه طفل ومليونير في الوقت ذاته، إنه ريان، ابن الست سنوات صاحب قناة "Ryan ToysReview"، وهي قناة شهيرة على اليوتيوب لمراجعات لعب الأطفال.

ووفقاً لقائمة مجلة فوربس السنوية لمشاهير اليوتيوب الأعلى دخلاً، حقّقت قناة Ryan ToysReview، التي تديرها عائلته، حوالي 11 مليون دولار في عام 2017 قبل خصم الضريبة.

وهذا التقدير الأولي لرقم 11 مليون دولار وضع قناة ريان مع قناة Smosh الكوميدية الجريئة في المركز الثامن على قائمة فوربس، حسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

في العام الماضي 2017، كتب موقع ذا فيرج، وهو موقع أميركي مختص بصحافة التكنولوجيا، لمحة عن القناة وعن والدي ريان، اللذين أطلقا وأنتجا مقاطع الفيديو (يومياً تقريباً) في كثير من الأحيان على قناة Ryan ToysReview منذ انطلاقتها في مارس/آذار 2015.

كيف بدأ الأمر؟

بدأ الأمر عندما سأل ريان والديه، وهو مجرد طفل في الرابعة من عمره يحب مقاطع فيديو مراجعة الألعاب، لماذا لا يستطيع هو أيضاً مراجعة الألعاب على يوتيوب.

بدأت قناة Ryan ToysReview ببطءٍ حتى انتشر أحد الفيديوهات بصورة واسعة في يوليو/تموز 2015. وأظهر الفيديو ريان وهو يفتتح الفيديو ويراجع صندوق "مفاجأة البيضة العملاقة" الذي احتوى على أكثر من 100 لعبة من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "Cars" التي تنتجها استديوهات بيكسار. وقد حصل هذا الفيديو إلى الآن ما يقرب من 800 مليون مشاهدة.

وتميل القناة حالياً إلى مراجعة الألعاب الجديدة والمنتجات الغذائية للأطفال، وعادةً ما تعرض مقاطع الفيديو تعليقات ريان الجادة والمتحمسة مع توجيهاتٍ من والديه له من خلف الكاميرا.

ووفقاً لموقع The Verge، فإنَّ نسبة مشاهدة القناة، التي تتباهى بمشتركيها الحاليين الذين بلغوا 10 ملايين مشترك، يمكن ترجمتها إلى حوالي مليون دولار شهرياً من عائدات الإعلانات وحدها.