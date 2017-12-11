شاهد وصول بوتين لسوريا.. استقبله أحد جنوده على درج الطائرة ومن ثم ظهر بشار الأسد

بثت قناة روسيا اليوم، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، مشاهد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاجئة لقاعدة حميميم العسكرية في سوريا، ولقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد.

Putin meets Assad and visits Russian troops at #Syria 's Khmeimim Airbase in Latakia pic.twitter.com/BftoJjELIA — Meysam Yaghoubi (@MeysamYaghoobei) December 11, 2017

الزيارة التي أعلن عنها بعد انتهائها، أعلن فيها بوتين البدء في سحب قواته من سوريا، قائلاً: "إنه بعد حملة عسكرية دامت عامين أنجزت موسكو ودمشق مهمة تدمير تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال بوتين، إن روسيا ستحتفظ بقاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية وعلى منشأة بحرية في طرطوس "بشكل دائم" رغم قرار ببدء سحب بعض قواتها من سوريا.

وظهر بوتين وهو ينزل من طائرته بقاعدة حميميم الجوية، وكان في استقباله على درج الطائرة أحد جنوده الذي أدى التحية العسكرية له، ومن ثم ظهر الرئيس السوري بشار الأسد الذي كان متواجداً لاستقبال بوتين.

ويبدو أن زيارة بوتين لم تستغرق سوى ساعات، فقد وصل إلى مصر ظهر اليوم للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة أعلن عنها في وقت سابق.

ويقوم بوتين بزيارة للشرق الأوسط تتضمن زيارته لمصر وتركيا، فيما لم يعلن سابقاً عن نيته الذهاب لسوريا ولقاء الأسد.