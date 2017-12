شاهد وصول بوتين لسوريا.. استقبله أحد جنوده على درج الطائرة ومن ثم ظهر بشار الأسد

بثت قناة روسيا اليوم، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، مشاهد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاجئة لقاعدة حميميم العسكرية في سوريا، ولقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد.

Putin meets Assad and visits Russian troops at #Syria 's Khmeimim Airbase in Latakia pic.twitter.com/BftoJjELIA

— Meysam Yaghoubi (@MeysamYaghoobei) December 11, 2017