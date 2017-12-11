السعودية كانت تجري مباحثات لسنوات مع الشركة حول الصفقة نفسها.. فايننشال تايمز تكشف تفاصيل شراء قطر مقاتلات "تايفون" البريطانية

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، عن تفاصيل الصفقة التي وضعت كلٌ من قطر وشركة بي أيه إي سيستمز الدفاعية البريطانية اللمسات الأخيرة لها، والتي ستقوم قطر بموجبها بشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، وبلغت قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار).

وتشمل الصفقة التي أُعلن عنها الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول، صواريخ بريمستون وميتيور من شركة إم بي دي أيه، وهي شركة أوروبية لصناعة الصواريخ، وقنابل بافواي 4 المصنَّعة في المملكة المتحدة.

كما ستكون هناك أيضاً اتفاقية للتدريب والتعاون بين المملكة المتحدة والقوات الجوية القطرية، بما في ذلك تدريب الطيارين القطريين والأطقم الأرضية في المملكة المتحدة.

وستساهم عمليات شركة ليوناردو في إدنبره ولوتون برادارات الطائرات والتجهيزات الدفاعية من مصانع الشركة في إدنبره ولوتون. وعموماً، تصنع الشركة، التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، أكثر من 60٪ من الإلكترونيات المتعلِّقة بالطيران في المقاتلة، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.

وتُعَد قطر هي تاسع دولة تشتري مقاتلات التايفون، وستتسلَّم طائراتها في أواخر 2022.

وبحسب فايننشال تايمز، فقد أجرت شركة بي أيه إي والحكومة البريطانية لعدة سنوات مباحثات مع المملكة العربية السعودية بشأن صفقة تكميلية لـ48 طائرة تايفون، لكن لا يوجد أي إشارة تنبئ بأنَّ الصفقة قد تكون وشيكة.

قرار سياسي

ويعتبر قرار قطر شراء 24 طائرة من طراز تايفون قراراً سياسياً بامتياز، إذ يأتي في وقتٍ تشهد فيه الإمارة حصاراً اقتصادياً من قِبَل أربعة من منافسيها العرب الذين يتهمونها برعاية الإرهاب.

وتشير صفقة طائرات التايفون إلى الزيادة الملحوظة في الإنفاق العسكري لقطر. ففي الأسبوع الماضي، وقَّعت قطر عقوداً لشراء 12 طائرة مقاتلة من طراز رافال من شركة داسو للطيران الفرنسية، وذلك بعد صفقة أخرى العام الماضي بلغت قيمتها 7.5 مليار دولار لشراء 24 طائرة من نفس الطراز.

بعد أيام قليلة من قيادة السعودية لحظرٍ على التجارة والسفر على مُنتِج الغاز الرئيسي، وافقت قطر على إنفاق 12 مليار دولار على طائرات مقاتلة من طراز F-15. يُذكر أنَّ الولايات المتحدة لديها علاقات عسكرية واستخباراتية وثيقة مع الدولة الخليجية التى تستضيف مقر القيادة العسكرية الإقليمية للجيش الأميركي.

وتُعَد هذه الصفقة أعلى طلبية من بريطانيا لشراء المقاتلة المعروفة بـ"يوروفايتر تايفون" منذ نحو 10 سنوات، وهو ما سيبعث ببعض الارتياح للعاملين بشركة بي أيه إي، إذ كانوا ينوون التوقف عن إنتاج هذا الطراز بحلولِ عام 2019 إن لم يتجدد الطلب عليه.



ويمكن أيضاً للصفقة أن تمنع وقوع أزمة في المنشأة الجوية التاريخية في بلدة بورو بمقاطعة يوركشاير، حيث تُصنَّع طائرات هوك التدريبية. وكانت قطر قد أعربت عن نيتها شراء الطائرة المستخدمة من قبل فريق السهام الحمر للاستعراضات الجوية التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني.