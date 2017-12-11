من قاعدة حميميم باللاذقية.. بوتين يأمر ببدء سحب قواته من سوريا

قالت وكالات أنباء روسية إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، ببدء سحب القوات الروسية من سوريا كما أجرى محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد خلال زيارة لقاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية

وكان في استقبال الرئيس الروسي في القاعدة رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرغي سوروفكين.

وأمر بوتين ببدء التحضير لسحب القوات الروسية من سوريا. وقال بوتين أمام العسكريين: "آمر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ببدء سحب مجموعة القوات الروسية إلى نقاط مرابطتها الدائمة".

وأضاف بوتين: "خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية. ونظراً لذلك اتخذت قراراً بعودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية الموجودة في الجمهورية العربية السورية إلى روسيا".