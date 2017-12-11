لأول مرة منذ 35 عاماً.. السعودية تسمح بدور السينما مطلع 2018

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن دور السينما التجارية سيسمح لها بالعمل في المملكة اعتباراً من مطلع 2018، ولأول مرة منذ أكثر من 35 عاماً.

وبحسب بيان رسمي للوزارة اليوم الإثنين، أصدر مجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قراراً اليوم يسمح بمنح تراخيص لدور السينما، بما في ذلك مقدمو الخدمات التجارية.

وقال عواد العواد وزير الإعلام السعودي: "بدأت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بصفتها الجهة التنظيمية في قطاع الصناعة، عملية ترخيص دور السينما في المملكة.. ونتوقع افتتاح أول دار سينما في مارس/ آذار 2018".

ويأتي التحرك، بعد مجموعة متنوعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مرسوم ملكي صدر في سبتمبر/أيلول، بأن النساء سيسمح لهن بالقيادة اعتباراً من يونيو/حزيران 2018 بعد حظر لسنوات.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترخيص دور السينما منذ حظرها في أوائل الثمانينيات.

وتهدف رؤية 2030، إلى زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9 بالمائة حالياً إلى 6 بالمائة بحلول عام 2030.