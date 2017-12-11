فريق إسكتلندي يتضامن مع الفلسطينيين ويشتم ترامب بعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

على طريقتهم الخاصة عبر جماهير فريق سيلتك الإسكتلندي عن رفضهم لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وقعه قبل أيام بشأن القدس من خلال رفعهم لافتات كتبت عليها شتائم للرئيس الأميركي.

ورفعت الجماهير لافتات كتب عليها أن القدس عاصمة لفلسطين وليست لإسرائيل أثناء مواجهة بين فريقهم الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، وفريق هيبرنيان بالدوري المحلي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتضامن فيها جماهير الفريق الإسكتلندي مع فلسطين، ففي العام الماضي، قامت برفع الأعلام الفلسطينية قبل وأثناء مباراة فريقهم مع "هبوعيل بئر السبع"، الإسرائيلي.

وأطلقت الجماهير العام الماضي حملة دعم لفلسطين، عندما طالبت ناديها بإقامة مباراة ودية تخصص إيراداتها لصالح الشعب الفلسطيني.

وعلى مدار أيام تتواصل التظاهرات والاعتصامات في مدن عربية وإسلامية وعالمية عدة بسبب قرار الرئيس الأميركي الذي وقعه قبل أيام وينص على اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وكذلك نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

أيضاً على المستوى الرسمي نددت جامعة الدول العربية بقرار ترامب وطالبت الولايات المتحدة بالعدول عن القرار، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي لتأجيج أعمال العنف بالمنطقة.

ووصف وزراء الخارجية العرب، في بيان مشترك عقب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور جميع الأعضاء، إعلان ترامب بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي."

وأعلنت تركيا التي ترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي عقد قمة طارئة في إسطنبول للرد على قرار ترامب.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع علاقة بلاده بإسرائيل بسبب هذا الإجراء، فيما قال وزير الدفاع الماليزي أن جيش بلاده على استعداد للتحرك من أجل القدس.

وفي سياق متصل، رفض شيخ الجامع الأزهر الإمام أحمد الطيب لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في لقاء كان مرتقباً نهاية الشهر الجاري، رداً على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

الموقف نفسه قام به البابا تواضرس بابا الكنيسة المصرية، والذي رفض لقاء المسؤول الأميركي بسبب قرار ترامب الذي أشعل المنطقة.