على شاشة عملاقة.. أردوغان يعرض صورة طفل معصوب العينين يقتاده 23 جندياً إسرائيلياً ويحكي لشعبه عنه

علَّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الصورة التي انتشرت لاعتقال جنود إسرائيليين بوحشية الطفل الفلسطيني فوزي الجنیدي (14 عاماً)، بمدينة الخلیل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أثناء احتجاجه على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".



وأدان أردوغان حادثة الاعتقال، بعدما انتشرت الصورة التي التقطتها كاميرا وكالة الأناضول، وحظيت بتداول واسع عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وتظهر الصورة الطفل الجنيدي معتقلاً وهو معصوب العينين، ومحاط بـ23 جندياً إسرائيلياً.



وقال أردوغان في كلمة خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" بولاية "سيواس" (وسط تركيا): "انظروا كيف يجرّ هؤلاء الإرهابيون طفلاً يبلغ من العمر 14 عاماً، وهو معصوب العينين".



وكان أردوغان يتحدث ووراءه شاشتان كبيرتان تعرضان الصورة.

وفي وقت سابق اليوم، وخلال افتتاح مشاريع تنموية بالولاية المذكورة، أكد أردوغان، في كلمة له، أن "إسرائيل دولة احتلال وإرهاب"، حيث "تحتل الأراضي الفلسطينية منذ 1947". والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة. ويشمل قرار ترامب، الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة. وأدّى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة، لاسيما من قبل الدول العربية والإسلامية.