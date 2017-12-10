الرئاسة التركية تدين تصريحات نتنياهو عن أردوغان بسبب موقفه من القدس: عليهم إنهاء الاحتلال بدلاً من مهاجمة بلادنا

أدان متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، بشدة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال قالن في بيان له، إن "على المسؤولين الإسرائيليين أن ينهوا احتلال الأراضي الفلسطينية بدلاً من مهاجمة بلادنا ورئيسنا"، مضيفاً أن "من يتوهمون بأن يجعلوا مدينة القدس، أول قبلة للمسلمين عاصمة لدولة محتلة، عبر فرض سياسة الأمر الواقع، يحاولون عبثاً".

وشدَّد البيان على أن "إسرائيل التي تتجاهل القانون الدولي وتحتل أراضي الشعب الفلسطيني وتنتهك قرارات الأمم المتحدة بشكل ممنهج ينبغي أن تُحاسب على أفعالها أولاً".

وأفاد أنه "من غير الممكن الأخذ بعين الاعتبار بادعاءات واتهامات عقلية قتلت آلاف الفلسطينيين الأبرياء، وحولت الأراضي الفلسطينية لسجن مفتوح، من أجل إسكات الشعور بالذنب".

ووصف الرئيس أردوغان، خلال تصريحاته الأخيرة، إسرائيل بـ"دولة احتلال وإرهاب"، لقمعها احتجاجات الفلسطينيين الرافضين للقرار الأميركي حول القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات هاجم فيها الرئيس التركي على موقفه من اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وأدى القرار إلى موجة إدانات واحتجاجات متواصلة في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، ضمن أي حل مستقبلي.